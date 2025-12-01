Sonora ovación a Dimitrievski

Lourdes Martí Valencia Lunes, 1 de diciembre 2025, 21:16 Comenta Compartir

Al fin un poco de cariño para Stole Dimitrievski. El guardameta del Valencia, después de protagonizar una polémica tras haber insinuado que tras la llegada de Julen Agirrezabala, tenía más dificultad para poder jugar debido a condiciones del contrato de su compañero. «El club trajo a otro jugador que tiene por escrito en el contrato que tiene que jugar partidos de Liga. Eso fue un shock para mí. Significaba que ya no hay competencia en esa posición. Tiene que jugar sí o sí. Aunque yo juegue bien o mal, iba a estar fuera. Si no, el club tendría que pagar penalizaciones», comentó el cancerbero en un podcast de su país natal.

Tras regresar de la convocatoria con su selección, Carlos Corberán habló en rueda de prensa sobre la situación del futbolista: «Para nosotros el tema de estas dos semanas ha sido el partido que jugamos mañana, pero entiendo la pregunta. Hoy Stole ha vuelto y eso nos ha permitido hablar con él, he tenido una conversación individual y luego con todo el equipo, en esa conversación el jugador ha pedido disculpas porque sus declaraciones fueron erróneas e incorrectas, porque como ya comuniqué anteriormente y repito, en el Valencia nadie juega o deja de jugar por contrato, eso no existe. Él es consciente y ha pedido disculpas al vestuario y al staff, y con eso yo me rijo por el régimen interno que aplicamos a los futbolistas y va a tener la sanción económica propia de ese régimen, y con las disculpas y la conversación que hemos tenido, yo doy por zanjada la situación con Dimitrievski». Estas palabras las pronunció el técnico de Cheste en la previa del partido ante el Levante. Las polémicas nunca vienen bien pero cuando la situación deportiva del equipo no es todo lo estable que se desearía, todavía es más negativa.

Con la victoria ante el Levante en Mestalla, y el silencio de Dimitrievski parece que la situación se ha calmado, aunque lo más lógico para evitar que se repita es que el club le busque al futbolista una salida. Habrá que ver, por cierto si Corberán lo alinea en la próxima eliminatoria de Copa.

De momento, el macedonio de 31 años ha recibido una sonora ovación por parte de su exafición. Vallecas le ha mostrado su cariño en la previa del encuentro de LaLiga después de qué éste defendiese la portería del conjunto maadrileño durante un lustro.