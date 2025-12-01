En directo, Rayo Vallecano - Valencia CF

Secciones
20:43
Las palabras del técnico del Valencia en Movistar: «Para nosotros es importante tener once jugadores competitivos y un banquillo con opciones, no le doy importancia a quién empieza. Lo importante es ganar y lo hicimos ante nuestra afición y queremos darle continuidad a esa dinámica que hemos logrado crear. Se agradece cualquier palabra de elogio, pero no creo que sea así. Cada equipo tenemos nuestro estilo y hay que ser capaces de mostrar nuestra identidad. El rival está hecho con una identidad clara que es la de presionar, y tenemos que ser capaces de superarlas. Somos un equipo que lo hacemos de otra forma, creo que cada equipo tiene su identidad y al final es tratar de imponer lo nuestro y que no nos condicione el rival».
20:37
El entrenador del Rayo Vallecano habló del técnico del Valencia: «No me parece tarea sencilla lo que llevó a cabo el año pasado y en el lugar que lo ha hecho. Me parece muy meritorio más allá de los matices tácticos y por eso me parece uno de los mejores entrenadores, lo hizo genial».
19:53
El Valencia jugará hoy en Vallecas con la equipación que lleva los colores de la bandera de la Comunitat Valenciana.
19:53
No juega Danjuma de titular y entra Rioja en un once que se mantiene de los últimos partidos.
⚽ XI INICIAL 🆚 @RayoVallecano#RayoValencia#ADNVCFpic.twitter.com/AT1BvxGmvH— Valencia CF (@valenciacf) December 1, 2025
19:52
Fran Pérez, ex del Valencia, es titular. Recordemos que son baja Isi Palazón y Pathé Ciss por sanción.
⚡ Once del Rayo Vallecano elegido por Íñigo Pérez para enfrentarse al @valenciacf.#RayoValencia#VamosRayopic.twitter.com/6gnG4YIy5H— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) December 1, 2025
19:52
Ya conocemos los onces titulares de ambos equipos, vamos a analizarlos brevemente.
19:51
Buenas tardes y bienvenidos a esta retransmisión en directo del Rayo Vallecano - Valencia CF, que dará comienzo a partir de las 21 horas.
18:11
⚽ DÍA DE PARTIDO ⚽— Valencia CF (@valenciacf) December 1, 2025
🆚 @RayoVallecano
🏟️ Estadio de Vallecas
⏰ 21:00 horas
💻 https://t.co/YR8PIUdeYB
📻 92.6 FM (Valencia)
📝Previa: https://t.co/Uny4wFX1ia#RayoValencia#ADNVCFpic.twitter.com/dGxKwgbZqo
Iñigo Pérez
4-3-3
Augusto Batalla
portero
Andrei Ratiu
defensa
Florian Lejeune
defensa
Nobel Mendy
defensa
Pep Chavarría
defensa
Unai López
centrocampista
Óscar Valentín
centrocampista
Gerard Gumbau
centrocampista
Fran Pérez
Delantero
Jorge de Frutos
Delantero
Álvaro García
Delantero
Carlos Corberán
4-2-3-1
Julen Agirrezabala
portero
Thierry Rendall Correia
defensa
César Tárrega
defensa
José Manuel Arias Copete
defensa
José Gayà
defensa
Javi Guerra
centrocampista
José Luis García Vayá
centrocampista
Luis Rioja
centrocampista
Domingos André Ribeiro Almeida
centrocampista
Diego López
centrocampista
Hugo Duro
Delantero
0%
RAY
0%
VAL
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
