Urgente El precio de la luz baja este martes y deja un tramo de 4 horas por debajo de los 73 euros/MWh

LaLiga EA Sports Jornada 14 L01/12 · Árbitro: Javier Alberola Rojas

Escudo Rayo Vallecano de Madrid

Rayo

21:00h.

Valencia

Escudo Valencia Club de Fútbol
RAY

VAL

Hugo Duro, con el Valencia. AFP
Directo

En directo, Rayo Vallecano - Valencia CF

Sigue el minuto a minuto del partido del equipo blanquinegro en Vallecas

Minuto a minuto

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:19

20:43

Carlos Corberán al habla

Las palabras del técnico del Valencia en Movistar: «Para nosotros es importante tener once jugadores competitivos y un banquillo con opciones, no le doy importancia a quién empieza. Lo importante es ganar y lo hicimos ante nuestra afición y queremos darle continuidad a esa dinámica que hemos logrado crear. Se agradece cualquier palabra de elogio, pero no creo que sea así. Cada equipo tenemos nuestro estilo y hay que ser capaces de mostrar nuestra identidad. El rival está hecho con una identidad clara que es la de presionar, y tenemos que ser capaces de superarlas. Somos un equipo que lo hacemos de otra forma, creo que cada equipo tiene su identidad y al final es tratar de imponer lo nuestro y que no nos condicione el rival».

20:37

Íñigo Pérez se deshace en elogios con Carlos Corberán

El entrenador del Rayo Vallecano habló del técnico del Valencia: «No me parece tarea sencilla lo que llevó a cabo el año pasado y en el lugar que lo ha hecho. Me parece muy meritorio más allá de los matices tácticos y por eso me parece uno de los mejores entrenadores, lo hizo genial».

19:53

Con la senyera

El Valencia jugará hoy en Vallecas con la equipación que lleva los colores de la bandera de la Comunitat Valenciana.

19:53

Así sale el Valencia CF

No juega Danjuma de titular y entra Rioja en un once que se mantiene de los últimos partidos.

19:52

Así sale el Rayo Vallecano

Fran Pérez, ex del Valencia, es titular. Recordemos que son baja Isi Palazón y Pathé Ciss por sanción.

19:52

Alineaciones confirmadas

Ya conocemos los onces titulares de ambos equipos, vamos a analizarlos brevemente.

19:51

¡Hola!

Buenas tardes y bienvenidos a esta retransmisión en directo del Rayo Vallecano - Valencia CF, que dará comienzo a partir de las 21 horas.

18:11

Alineación y estadísticas

Iñigo Pérez

4-3-3

Alineación

Augusto Batalla

portero

Andrei Ratiu

defensa

Florian Lejeune

defensa

Nobel Mendy

defensa

Pep Chavarría

defensa

Unai López

centrocampista

Óscar Valentín

centrocampista

Gerard Gumbau

centrocampista

Fran Pérez

Delantero

Jorge de Frutos

Delantero

Álvaro García

Delantero

Carlos Corberán

4-2-3-1

Alineación

Julen Agirrezabala

portero

Thierry Rendall Correia

defensa

César Tárrega

defensa

José Manuel Arias Copete

defensa

José Gayà

defensa

Javi Guerra

centrocampista

José Luis García Vayá

centrocampista

Luis Rioja

centrocampista

Domingos André Ribeiro Almeida

centrocampista

Diego López

centrocampista

Hugo Duro

Delantero

Estadísticas

0%

VAL

RAY

0%

VAL

VAL

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

