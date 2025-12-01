En directo, Rayo Vallecano - Valencia CF

20:43

Carlos Corberán al habla

Las palabras del técnico del Valencia en Movistar: «Para nosotros es importante tener once jugadores competitivos y un banquillo con opciones, no le doy importancia a quién empieza. Lo importante es ganar y lo hicimos ante nuestra afición y queremos darle continuidad a esa dinámica que hemos logrado crear. Se agradece cualquier palabra de elogio, pero no creo que sea así. Cada equipo tenemos nuestro estilo y hay que ser capaces de mostrar nuestra identidad. El rival está hecho con una identidad clara que es la de presionar, y tenemos que ser capaces de superarlas. Somos un equipo que lo hacemos de otra forma, creo que cada equipo tiene su identidad y al final es tratar de imponer lo nuestro y que no nos condicione el rival».