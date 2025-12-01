Fran Pérez, ante el reto de frenar a su excapitán Gayà

14 años de sus 23 ha jugado Fran Pérez en el Valencia. El hijo de Rufete ya hace tiempo que es Fran Pérez en el ... mundo del fútbol. El extremo criado en la Academia fichó este verano por el Rayo Vallecano. En el humilde barrio madrileño, el extremo ha encontrado su lugar.

El entrenador del Rayo ha alineado al exdel Valencia por el sancionado Isi para el encuentro del lunes a las 21 horas (sigue el directo aquí). El resto del once inicial lo componen Batalla; Andrei, Chavarría, Gumabu, Unai López, Álvaro, De Frutos, Óscar, Lejeune y Mendy.

El extremo derecho ha encontrado un lugar apto para su desarrollo en Vallecas y amenaza la estabilidad defensiva blanquinegra. Fran, presumiblemente, sustituirá al sancionado Isi en el once de los de la franja roja. «Fran Pérez tendrá mucha ilusión de enfrentarse al Valencia. Genera un estimulante», confesó Iñigo Pérez en la previa del encuentro.

El futbolista se verá las caras con muchos excompañeros que le han visto crecer y formarse como José Gayà. El capitán del Valencia saldrá de inicio junto a Agirrezabala; Copete, Tárrega, Thierry; Pepelu, Javi Guerra, Luis Rioja Almeida; Diego López y Hugo Duro. En un once en el que ha sorprendido la suplencia de Danjuma, un fijo desde la segunda jornada de LaLiga.

Ampliar Gayà y Cenk, ante Vinicius en un partido en Mestalla frente al Real Madrid. REUTERS

Los futbolistas tienen 90 minutos por delante para buscar los tres puntos en juego después de no haber ganado a domicilio desde la jornada 34 de la pasada campaña. El Valencia no conoce la victoria lejos de Mestalla desde mayo.