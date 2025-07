Sergi Canós se entrena al margen con su futuro en el aire

Sergi Canós se suma a las incógnitas del Valencia. El extremo valenciano ha entrenado los últimos dos días al margen del grupo. El futbolista, que ... evitó hacer declaraciones sobre su futuro a su llegada al IMED para las pruebas médicas y de esfuerzo, parece tener la puerta de salida abierta. El jugador de Nules se ha ejercitado junto a Hugo Guillamón y Cenk Özkacar, quienes no fueron convocados para ninguno de los dos amistosos disputados por el Valencia. Mientras el club trabaja en encontrarles una salida, el técnico ha llamado a Aimar Blázquez para ocupar el lugar del ex del Brentford, según informa Jorge Ruiz. A diferencia de Guillamón y Cenk, que ni siquiera han ocupado plaza en el banquillo durante la pretemporada, Canós sí ha participado en la dinámica del primer equipo. Ha disputado un total de 90 minutos y, además, fue el autor del único gol del equipo en lo que va de verano, ante el Castellón desde el punto de penalti. Aun así, Corberán ha decidido prescindir de él.

En su llegada a Mestalla procedente del Brentford, el extremo no ha logrado explotar. Durante su primera temporada a las órdenes de Baraja, el futbolista se consolidó como uno de los habituales en el once del técnico. Sin embargo, varias lesiones le impidieron rendir a su mejor nivel. Aun así, el valenciano participó en 31 encuentros, firmando apenas dos goles y dos asistencias, cifras muy pobres para la confianza que Baraja había depositado en él. En su segunda campaña defendiendo el escudo del Valencia, la situación empeoró. Las lesiones persistieron y su participación sobre el terreno de juego se vio aún más limitada. Durante la primera vuelta de la temporada, en la que el equipo no conseguía salir de los puestos de descenso, el extremo tuvo apariciones esporádicas, casi siempre saliendo desde el banquillo. La mala dinámica del equipo y la posterior destitución de Baraja agravaron su situación. Con la llegada de Corberán, el exjugador del Brentford apenas contó para el nuevo técnico. El bajo rendimiento mostrado, unido a la urgencia de sacar al equipo del descenso, llevó al entrenador de Cheste a darle tan solo nueve partidos en todo el año 2025. Otro factor clave en su ausencia fueron las molestias en la espalda que arrastró durante el tramo final de la temporada. Finalmente, sin opciones de alcanzar la plaza de Conference League, Canós pasó por quirófano para operarse de una hernia que le venía lastrando desde hacía meses. Totalmente recuperado y con «ganas de empezar» la nueva temporada, el atacante se incorporó a la pretemporada. Sin embargo, la falta de confianza mostrada por Corberán en los dos primeros amistosos ante Castellón y Leganés ha derivado en su separación del grupo. Desde entonces, entrena junto a los descartes Hugo Guillamón y Cenk Özkacar. Corberán ya ha hablado. Ahora, solo falta que Canós tome una decisión.

Cenk y Guillamón, atascados en la rampa de salida

Como Canós, ya se encontraban desde el inicio de la pretemporada dos futbolistas del Valencia. El futuro de Hugo Guillamón en el club continúa siendo incierto. Pese a que no entra en los planes de Carlos Corberán, su salida se antoja compleja debido al contrato que lo vincula al club hasta 2026 y la falta de ofertas firmes por su traspaso. Además, el propio jugador mostró al inicio de la pretemporada su disposición a continuar, lo que complica aún más cualquier posible negociación. La situación del centrocampista no es nueva. Ya en la segunda mitad de la pasada temporada tuvo un papel muy residual, con solo seis apariciones y un total de 257 minutos disputados. Esta dinámica se mantiene bajo el nuevo cuerpo técnico, como demuestra su ausencia en los dos primeros amistosos del verano, en los que ni siquiera fue convocado.

Otro caso similar es el de Cenk Özkacar. El defensa turco tampoco cuenta para Corberán, aunque a diferencia de Guillamón, no había trabajado anteriormente con el técnico, ya que el pasado curso jugó en el Real Valladolid, donde descendió a Segunda División. Su escasa participación en Pucela y la falta de confianza del nuevo entrenador valencianista han dejado al central completamente fuera de los planes. Cenk llegó a Mestalla tras una cesión en la que dejó buenas sensaciones, lo que motivó al club a pagar 5 millones de euros al Lyon para hacerse con sus servicios. Sin embargo, su rendimiento posterior no ha cumplido con las expectativas, y todo apunta a que su etapa en el Valencia llegará pronto a su fin, incluso con un nuevo proyecto en marcha.