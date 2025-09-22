Santamaría deja a Pepelu en el limbo

El Valencia volvió a la senda del triunfo ante el Athletic con el apoyo de más de 46.000 valencianistas en las gradas de ... Mestalla. Y uno de los protagonistas del encuentro fue el centrocampista francés Baptiste Santamaría, quien forzó la cartulina roja de Dani Vivian, marcó el primer gol del partido, asistió en el segundo a Hugo Duro, y además recorrió 12,139 kilómetros en un esfuerzo titánico.

El galo fue el tercer jugador del equipo —tras César Tárrega y Javi Guerra— con más volumen de juego, interviniendo en 57 acciones. Además, también fue el tercero —también después de Tárrega y Guerra— con más participación ofensiva sumando 49 acciones y fue uno de los que más balones recuperó con cuatro. Santamaría acumuló además un alto porcentaje de acierto en los pases en la zona de inicio (84%), y fue, con tres, el futbolista con más acciones de alto impacto ofensivo con tres de todo el partido, igualado con Oihan Sancet del Athletic. A estos datos se le suma el gol y la asistencia para completar un rendimiento muy influyente en el triunfo del equipo ante el combinado vasco. «Marcar un gol en Mestalla es increíble. Me gustaría marcar más goles. Muchas gracias a los aficionados. Estoy muy contento de jugar en Mestalla», indicó Santamaría a los medios del club al finalizar el encuentro del sábado noche.

Todo este rendimiento estadístico es un argumento que refuerza la apuesta que ha hecho Carlos Corberán por el jugador francés, al que ha insertado en el once titular convirtiéndolo en intocable. En ese rol de 'sustituto' de Enzo Barrenechea está brillando, e indirectamente, está dejando a su compañero Pepelu en el ostracismo. El ex del Levante acumula ahora dos partidos consecutivos quedándose en el banquillo sin jugar (el del Athletic y el del Barça), algo que no le había pasado nunca como valencianista. En ambos, ha visto como el técnico ha decidido no solamente apostar por la pareja Santamaría-Guerra en el once inicial, si no que las sustituciones han sido André Almeida o Filip Ugrinic para refrescar la medular.

No obstante, esto no debería ser alarmante, ya que la inminente jornada intersemanal que se disputa este martes ante el Espanyol (19 horas) podría volver a abrirle las puertas a Pepelu, ya que es probable que Corberán quiera dosificar esfuerzos al juntarse dos partidos tan seguidos, por lo que podría haber rotaciones para dar descanso a jugadores que vienen acumulando muchos minutos. Eso sí, si no termina vistiéndose de corto en Cornellà, se encenderán las alarmas con Pepelu, un futbolista que no había tenido tan poco protagonismo desde su llegada a Mestalla.