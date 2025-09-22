Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Baptiste Santamaría, ante el Athletic en Mestalla. EP

Santamaría deja a Pepelu en el limbo

El francés le quita el puesto al de Dénia como pareja de Javi Guerra en el medio. El centrocampista, ex del Levante, se queda sin jugar en dos partidos consecutivos por primera vez desde que fichó por el Valencia

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 01:03

El Valencia volvió a la senda del triunfo ante el Athletic con el apoyo de más de 46.000 valencianistas en las gradas de ... Mestalla. Y uno de los protagonistas del encuentro fue el centrocampista francés Baptiste Santamaría, quien forzó la cartulina roja de Dani Vivian, marcó el primer gol del partido, asistió en el segundo a Hugo Duro, y además recorrió 12,139 kilómetros en un esfuerzo titánico.

