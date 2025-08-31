El salto que da fichar cracks

En la víspera de que se cierre este lunes noche el mercado de fichajes y se ponga punto final a la incertidumbre veraniega, Corberán respira ... tranquilo. Y no sólo porque está plenamente confiado del reclutamiento de Umar Sadiq (2-2-1997) sino porque el Valencia parece que empieza a encontrar la seña de identidad que pretende imponer el técnico de Cheste. Llega el equipo al parón de Liga con una sensación reconfortante que contagia al aficionado, tal y como se pudo comprobar contra el Getafe. El Valencia trituró a uno de los adversarios de la liga más incómodos como visitantes que, además, venía reforzado por sus victorias precedentes en Vigo y Sevilla. Es la tranquilidad que se respiró en Mestalla, como consecuencia del salto que se ha producido tras elevar de manera considerable el nivel de la plantilla.

Danjuma salió prácticamente a hombros de Mestalla, convertido en su primer partido como titular en casa como uno de los nuevos ídolos de la afición. Aunque pueda sonar a atrevimiento teniendo en cuenta que esto acaba de comenzar, Danjuma recordó en algunos movimientos a Guedes, futbolistas ambos que por sí solos producen puntos en algunos momentos del campeonato. Es lo que el Valencia no tenía en los últimos ejercicios y que ahora sí parece haber.

De ahí que todos los gestos de contrariedad que evidenciaba Corberán tras el traspié de Pamplona se convirtieron en satisfacción tras convertir al Getafe prácticamente en un juguete. La noche salió redonda, tanto a nivel colectivo como en lo individual en la mayoría de los casos. Quedaron clara dos cosas: que el técnico tiene banquillo al que recurrir sin que merme de manera considerable el nivel del equipo y que este Valencia está dispuesto a correr a toda velocidad como en los buenos tiempos de Guedes, por ejemplo. Hubo una época en la que los latigazos valencianistas dejaban a jugadores como Thierry y Guedes entre los más rápidos de Primera.

El lateral portugués llegó a marcar en un partido los 35,4 km/h mientras que el mencionado Guedes, hoy futbolista de la Real Sociedad, le estuvo muy cerca con los 35,1 km/h. El sábado, al concluir la cita contra el Getafe, sin duda el futbolista más decisivo del duelo fue Danjuma, que protagonizó en un visto y no visto uno de los principios básicos que espera implementar Corberán en su equipo: el toque de Javi Guerra al espacio –con el Getafe mal ubicado– hizo que Danjuma metiera la quinta, se plantara en el área, se deshiciera del marcador y de un golpeo hiciera el segundo gol. Apostar por cracks hace que este tipo de acciones, que necesitan físico y calidad, salgan bien. El neerlandés llegó a marcar como velocidad punta este sábado los 33,81 km/h, un poco por debajo aún de los 35,5 km/h que llegó a alcanzar cuando defendía los colores del Girona la temporada pasada.

Corberán se ha asegurado con Danjuma uno de las armas más letales que tienen los equipos: velocidad a la contra, cuestión que también quedó patente en los pocos minutos en los que estuvo Ramazani sobre el césped. Su estreno no pudo ser más convincente. En una rápida transición, el exatacante del Leeds se la puso en bandeja a Hugo Duro para hacer el tercero. Ramazani, que cuando militaba en el Almería llegó a tener registros entre 33 y 34 km/h, no se pudo morder este fin de semana la lengua y respondió a su manera a las críticas que recibió cuando fue a pasar la revisión médica como valencianista. «Hablo cuando importa», escribía en las redes sociales el jugador, en referencia a la actitud un tanto huraña que mostró ante los periodistas a las puertas de la clínica.

A Hugo Duro no se le puede discutis ni sus goles ni su incansable trabajo. Diego López también es rápido de movimientos pero desde luego con Danjuma, Ramazani y con Sadiq, el Valencia exhibirá un altísimo nivel.