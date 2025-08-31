Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Cuatro acertantes se reparten 200.000 euros en la Primitiva de este sábado
Danjuma, durante el partido contra el Getafe. IVÁN ARLANDIS

El salto que da fichar cracks

Danjuma, Ramazani y el deseado Sadiq elevan la capacidad del Valencia para exprimir la contra | El goleador neerlandés, que recordó en sus maneras a Guedes, marcó en el partido ante el Getafe una velocidad punta de 33,81 km/h

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:50

En la víspera de que se cierre este lunes noche el mercado de fichajes y se ponga punto final a la incertidumbre veraniega, Corberán respira ... tranquilo. Y no sólo porque está plenamente confiado del reclutamiento de Umar Sadiq (2-2-1997) sino porque el Valencia parece que empieza a encontrar la seña de identidad que pretende imponer el técnico de Cheste. Llega el equipo al parón de Liga con una sensación reconfortante que contagia al aficionado, tal y como se pudo comprobar contra el Getafe. El Valencia trituró a uno de los adversarios de la liga más incómodos como visitantes que, además, venía reforzado por sus victorias precedentes en Vigo y Sevilla. Es la tranquilidad que se respiró en Mestalla, como consecuencia del salto que se ha producido tras elevar de manera considerable el nivel de la plantilla.

