Carlos Soler: «Aficionados del Valencia le pegaron patadas a mi coche» El mediocentro reconoce en el podcast 'Offsiders' que su debut con el club blanquinegro no fue sencillo: «Ahí te das cuenta de lo que es ser futbolista profesional»

José Martí Sábado, 30 de agosto 2025, 15:34

Carlos Soler ya está en San Sebastián y en pocas horas firmará con la Real Sociedad. Un movimiento de última hora del conjunto txuri-urdin que le permite incoporar a sus filas a un mediocentro que hasta hace poco era deseado por varios de los grandes clubes europeos. El valenciano abandonó el club de Mestalla en 2022 para jugar en el Paris Saint-Germain. Ahí no tuvo los minutos deseados y se marchó cedido al West Ham, club en el que tampoco performó a buen nivel. Ahora quiere recuperar su mejor versión en el Reale Arena con la Real Sociedad.

Precisamente fue la Real Sociedad el primer club contra el que jugó como profesional. El 10 de diciembre de 2016 Carlos Soler saltó al césped de Anoeta a falta de 12 minutos para acabar. Tras años en las inferiores del Valencia, por fín tuvo la oportunidad deseada, pero no la disfrutó. El mediocentro ha reconocido en el podcast 'Offsiders' que fue un partido difícil para él.

En la temporada 2016-17, Soler ya efectuó dinámica del primer equipo valencianista. Para el partido contra la Real, sin embargo, aún no había debutado, y no confiaba en hacerlo pronto: «Los primeros 12 partidos fui convocado, pero no jugué ninguno. Contra la Real Sociedad llevaba 12 partidos sin jugar y llevaba el pelo dejado, la barba toda larga. Sabes, era en plan no voy a jugar, entonces era como que no importaba. Porque ahora los futbolistas al principio siempre te maquillas un poquito y tal».

Carlos Soler comenzó como suplente, pero cuando menos lo esperaba le llamaron para salir a calentar: «Habían echado a Ayestarán. Me llama Boro y yo pensaba... sí hombre, ¿en serio?». Para él, el partido no fue una experiencia agradable: «Anoeta no estaba reformado y era super abierto. Y no estaba ni lleno. Pues yo recuerdo ese dia uno de los ambientes mas hostiles de mi carrera. Perdimos y ahí la situacion del valencia era difícil».

Pero lo más desagradable para él fue el regreso a Valencia tras el encentro: «Volamos en avión y llegamos en bus a la ciudad deportiva y había 60 u 80 aficionados esperándonos para gritarnos y tal. Le pegaron patadas a mi coche. La situación era muy difícil. Ahí te das cuenta de lo que es el fútbol profesional». Años después, la salida del futbolista no le sentó bien al valencianismo. Soler no volverá a Mestalla este curso, porque la visita de la Real Sociedad al estadio centenario ya se produjo. Pero, si nada se tuerce, en mayo de 2026 Carlos Soler se enfrentará ante el equipo que le vio crecer, el Valencia Club de Fútbol.