Diakhaby se sincera: «Siento el cariño que me da la gente aquí, no sé qué decir, es increíble» El central valencianista efectuó un sensacional partido en el que abrió el marcador, en su debut esta temporada en Mestalla contra el Getafe

José Martí Valencia Sábado, 30 de agosto 2025, 14:51 Comenta Compartir

Mouctar Diakhaby vuelve a la titularidad por la puerta grande. Pese a la marcha de Yarek y Mosquera, el fichaje de Copete y la renovación de Tárrega hacían presagiar que Diakhaby sería el tercer central de la plantilla. Así fue en las dos primeras jornadas. Pero Copete no terminó de convencer en estas fechas, y este viernes Corberán decidió alinear de inicio a Diakhaby contra el Getafe. Un jugador de grandes momentos, que no decepcinonó a Mestalla.

Gracias a su gol de cabeza el Valencia se adelantó en el marcador. Además, se mantuvo férreo en defensa y realizó un partido clínico. Al acabar el choque, compareció ante los medios del club valencianista: «Ha sido mi primer gol de la temporada. Ojalá que suceda mucho. Hay que seguir trabajando. Siempre intento dar lo máximo y hoy ha llegado el gol«.

El gol de Diakhaby llegó a través de un córner. El Valencia gozó de numerosos saques de esquina, varios de ellos rematados por los jugadores locales. No es la primera vez que Diakhaby ve puerta en este tipo de acciones: «Trabajamos mucho. Es un trabajo también de los entrenadores, que nos ayudan a buscar zonas libres para marcar gol. Evidentemente, eso nos ayuda en los partidos, pero hay que leer también bien el juego«.

El partido es una victoria de solera para el Valencia, que con este resultado tumbó al hasta ahora invicto Getafe. Diakhaby reconoció la dificultad del choque: «El Getafe estaba con confianza. Nosotros no habíamos ganado partidos y teníamos que buscar esa victoria, trabajar esa victoria, y lo hemos hecho con compromiso».

Ya por último, tuvo un mensaje muy emotivo para la afición. Reconoció el caluroso aprecio que le demuestra la hinchada: «Estoy muy agradecido. Siento el cariño que me dan la gente aquí, es algo muy especial y la verdad estoy muy... no sé qué decir, es que es increíble. Es difícil, pero tengo que concentrarme en el campo, no se te puede ir la cabeza por eso. Hay buenos momentos en el fútbol. Hay que disfrutarlo, pero con cabeza fría».

Esta es la octava temporada del defensa central en las filas del Valencia. El de el viernes fue su undécimo tanto con el jersey blanquinegro. A sus 28 años, el franco-guineano se ha erigido como un hombre de club. Este año quiere volver a ser titular en el Valencia Club de Fútbol.