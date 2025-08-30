Valencia CF- Getafe CF: Padre sí hay más de uno

El fútbol no tiene un solo papá. Muchos han aportado su ingenio para hacer de este deporte el más amado. Quien nace de un equipo ... muere de ese equipo. No hay traición posible. Pero sí hay quien se abre hueco en la historia de esta práctica, por sus goles, por su estética, por su trabajo o por su carisma. A Bordalás le sobra. Tiene personalidad para aburrir. Y acuñó una frase que abraza una filosofía: «Esto es fútbol, papá». El progenitor llegaba inmaculado a Mestalla. Dos partidos y sendas victorias, todas ellas con un equipo encogido, con once titulares y opciones de uno o dos cambios. Pero Santiago Segura no tenía razón. Padre sí hay más de uno. Porque Corberán no tendrá todavía el aura que desprende el alicantino pero desde el abrigo de Bielsa ha conseguido transformar el Valencia en un equipo huido del pavor. El que daba el descenso a Segunda División, que se rozó en demasiadas ocasiones en épocas recientes. El joven técnico de Cheste se enclava en los estudiosos de esta práctica, en aquellos que existen para vivir del balón.

Valencia Agirrezabala, Foulquier, Tárrega, Diakhaby, Jesús Vázquez, Santamaría, Javi Guerra (Pepelu, 82'), Rioja (Ramazani, 86'), Diego López (Copete, 82'), Danjuma (Raba, 62') y Hugo Duro. 3 - 0 Getafe Soria, Iglesias, Djené, Duarte, Diego Rico, Davinchi (Coba, 58'), Luis Milla, Mario Martín (Mayoral, 58'), Arambarri, Liso y Uche. Goles 1-0, Diakhaby (29'). 2-0, Danjuma (53'). 3-0, Hugo Duro (96').

Árbitro Hernández Maeso. (Comité extremeño). Amonestó a Javi Guerra, Diakhaby y Uche.

Incidencias 45449 espectadores en Mestalla.

Y ha conformado un equipo que si hay días en los que la colonia no huele, al menos se derrocha sudor para ganar partidos. Había comenzado la temporada con una derrota y un empate. No había todavía runrún de nerviosismo, pero ya algunos emitían sus quejas. No tanto por el fluir del equipo sino por la conformación de la plantilla. Que si falta un delantero (que así es) o que si la defensa necesitaría otro refuerzo (quizá en la línea de centrales o en el lateral derecha a la espera de saber cómo está Thierry). Y ayer llegó la primera victoria de la temporada para desterrar por fin la desazón. Ocurre, además, antes del parón de selecciones. No hay mejor momento para alejar fantasmas. Ahora realidades. Si llega Sadiq, Corberán contará con un plantel suficiente para no conformarse con la zona Meriton. Hay que buscar posiciones europeas, de donde nunca debió salir este club histórico.

Y los tantos del triunfo llegaron del renacido Diakhaby, titular tras un año parado por una desagarradora lesión. El primero. De Danjuma, quizá el futbolista más ilusionante que ha traído en este mercado el nuevo CEO de fútbol del Valencia. El holandés vivió una travesía silenciosa en Girona, con un solo dos goles en toda una temporada. Pero en Mestalla por fin reapareció aquel que deslumbró en Villarreal. Como amarillo sumó diez tantos y jugadas de maestro. Como fue la suya ayer. Javi Guerra le dejaba un balón botando para que el extremo encararada a David Soria. Aunque tenía a Hugo Duro a su lado, el futbolista se paró, recortó al defensa y colocó el balón donde quiso, al palo contrario para que David Soria no llegara. La cobra volvía a picar en Mestalla como muchos años atrás lo hacía el mito Adrian Ilie. Fue el segundo tanto. Y el último, de Hugo Duro a pase de Ramazani. Motivos para soñar en Mestalla.

El triunfo se cimentó en la primera mitad. Corberán variaba el equipo titular para dar entrada a Diakhaby en la defensa en lugar de Copete, con Santamaría de eje en el centro del campo, con Danjuma en la izquierda y Diego López por detrás de Hugo Duro. El Getafe se presentaba en el tapete como mejor sabe hacerlo. Muy juntito, tapando huecos, peleando cada balón, presionando. La Biblia de José Bordalás. La tuvo para empezar Arambarri en un chut desde fuera del área. Pero en una jugada a balón parado todo se desarmó. Por eso ahora hay doscientos entrenadores en cada cuerpo técnico. Cada uno se dedica a una cosa. Y hay uno específico para córners y faltas. Era el minuto 29 y Luis Rioja llegaba a la esquina y alzaba su brazo derecho. Diakhaby se situaba tras Hugo Duro y tras un placaje del delantero a su defensor y que el guineano pudiera irse de Iglesias, remataba de cabeza para abrir el marcador. Todo se ponía de cara. El Getafe no supo reaccionar al golpe. Empezó una fase de centrocampismo que sólo pudo romperse con un posible penalti de Djené al derribar a Hugo Duro.

En la reanudación llegó el tanto de Danjuma tras otro córner, en este caso a favor del Getafe. Lo que es el fútbol. Desde ese momento el partido decayó. El Getafe no encontró opciones de rebatir el juego valencianista. Ni con los cambios ni con nada. El Valencia, además, iba exhibiendo múscula con la salida de jugadores. Y el último en hacerlo fue Ramazani, que tuvo tiempo para dar un centro medido a Hugo Duro para cerrar el marcador. Sólo falta que se los pueda enviar a Sadiq. Papá Corberán deja razones para disfrutar.