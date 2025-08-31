Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La salida de Sergi Canós del Valencia se complica

El extremo derecho no entra en los planes de Corberán y el entrenador ya se lo hizo saber | La opción de marcharse a México o Turquía están paralizadas

Marcos Sánchez

Valencia

Domingo, 31 de agosto 2025, 13:47

Sergi Canós tiene las horas contadas en el Valencia... o no. El extremo derecho no entra para nada en los planes de Carlos Corberán; así se lo hizo saber el técnico valencianista, al igual que a Hugo Guillamón, que finalmente puso rumbo a Croacia, concretamente al Hajduk Split. Pues ahora, la salida del futbolista de 28 años se está complicando porque, según apunta Nacho Sanchis, la opción del Atlético San Luis de México se ha terminado paralizando por el momento.

Y es que el equipo mexicano ha tenido un contratiempo en su zaga defensiva, por lo que Canós, que estaba en su punto de mira para poder ficharlo, se ha tenido que terminar retrasando para centrarse en incorporar un central que pueda cubrir esta baja inesperada. De ahí que, en las últimas horas, la salida del Valencia se haya complicado en mayor o menor medida. Esta pretemporada ha estado disponible y consiguió marcar el gol de penalti en la derrota ante el Castellón. Sin embargo, tras esto ha estado en el más absoluto ostracismo, ya que no ha disputado ningún minuto en Liga y sigue en la rampa de salida.

Como también señala Tribuna Deportiva, la opción del Samsunspor de Turquía también se ha paralizado por el momento, por lo que, si no resuelve su futuro antes de que cierre el mercado de fichajes este lunes a las 00:00, se podría entender que Sergi Canós siguiese en el Valencia. Además, ante la llegada de Danjuma y Ramazani para jugar en ambas bandas y la confianza de Corberán en Diego López y Luis rioja era más que obvio que este no iba a tener hueco.

