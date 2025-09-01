Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Sadiq, en un partido del Valencia. VCF

Sadiq, la guinda para el salto a Europa

El Valencia ultima el acuerdo de cesión con la Real Sociedad a la espera de despejar la opción de compra | El nigeriano cumplirá salvo sorpresa su deseo, que no era otro objetivo que ponerse de nuevo a las órdenes de Corberán, con quien hizo cinco goles en 16 partidos

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:34

Umar Sadiq Mesbah (2-2-1997) vuelve a Mestalla. Tres meses después de que se pusiera por última vez –en el encuentro contra el ... Betis– la camiseta blanquinegra, el delantero nigeriano de nuevo será jugador del Valencia. Anoche, al cierre de esta edición, Valencia y Real Sociedad seguían debatiendo y ultimando las condiciones del acuerdo que permitirá al atacante recalar un año más en condición de cedido en el equipo de Carlos Corberán. Es lo que quería el técnico a pesar de haber 'sacrificado' las tres primeras jornadas y la primera opción que se había planteado el propio futbolista. Todo lo que no sea corroborar ese acuerdo será una monumental y desagradable sorpresa para las partes.

