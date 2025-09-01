Sadiq, la guinda para el salto a Europa

Umar Sadiq Mesbah (2-2-1997) vuelve a Mestalla. Tres meses después de que se pusiera por última vez –en el encuentro contra el ... Betis– la camiseta blanquinegra, el delantero nigeriano de nuevo será jugador del Valencia. Anoche, al cierre de esta edición, Valencia y Real Sociedad seguían debatiendo y ultimando las condiciones del acuerdo que permitirá al atacante recalar un año más en condición de cedido en el equipo de Carlos Corberán. Es lo que quería el técnico a pesar de haber 'sacrificado' las tres primeras jornadas y la primera opción que se había planteado el propio futbolista. Todo lo que no sea corroborar ese acuerdo será una monumental y desagradable sorpresa para las partes.

Aunque desde aquel último partido de mayo ya sabía el Valencia que tenía al nigeriano como una de sus prioridades para reforzar el ataque, el paso de los meses ha hecho que lo que parecía poco menos que imposible, al final está a punto de hacerse. Hay que tener en cuenta que para Real, la compra de Sadiq al Almería –firmó hasta 2028– supuso el desembolso de 20 millones más otros 5 en variables (2 asequibles según los méritos del equipo y 3 más complicados de cumplir según el rendimiento del jugador) y situó la operación como el fichaje más caro de la historia donostiarra. En San Sebastián habían congelado todo lo posible la salida del nigeriano, algo que este fin de semana se daba prácticamente por hecho tras conocerse que finalmente se pactaba la llegada de Yangel Herrera del Girona y la de Carlos Soler, comprándole al PSG por unos 6 millones la mitad de los derechos del centrocampista valenciano.

El Valencia, que había tanteado y hasta deslizado en las últimas fechas que barajaba otras opciones, dio un último empujón para convencer a la Real –empeñada en colocar la opción de compra obligatoria por unos 4 millones– y complacer también al futbolista, que tenía claro sus decididas intenciones valencianistas. Hay que recordar que cuando vino en enero, sí se contemplaba una opción, no obligatoria, de 9 millones por él.

Sadiq se enamoró de Valencia el mismo día que debutó en Mestalla contra el Real Madrid, precisamente coincidiendo con elestreno de Carlos Corberán en el banquillo blanquinegro. En el Valencia ha recuperado Sadiq parte de su particular fútbol y despejado sobre todo las dudas sobre esa rodilla que se rompió a primeros de septiembre de 2022. Solo le dio tiempo a jugar ese campeonato tres partidos con la camiseta realista. En la Real sólo ha sumado 4 goles en 50 partidos, uno menos curiosamente de los que llegó a hacer (logró otro en Copa) en los 16 partidos que hizo en Liga con el Valencia la campaña pasada.

Si Sadiq vuelve a entonarse y consigue parecerse a aquel que se hinchó a meter goles en el Partizan de Belgrado (23 en 52 partidos durante temporada y media) o el que mantuvo la inspiración en el Almería hasta el punto de sumar un total de 68 dianas en 136 partidos, Ron Gourlay y Corberán ya pueden verbalizar sin tanta prudencia verbal que este equipo puede aspirar a dar el salto en la lucha por volver a Europa. Pese a las ventas de Mosquera y Yarek, la salida por la puerta de atrás de Hugo Guillamón, y sobre todo con la renovación de Javi Guerra –además de Tárrega y Diego López–, el Valencia ha elevado su nivel competitivo principalmente con los Danjuma, Raba, Ramazani, Santamaría... Fue en la 2018-19 cuando el Valencia logró clasificarse por última vez para una competición europea. Fue el último zarpazo en la Champions y a partir de ahí, con plantillas venidas cada vez a menos, el equipo ha ido sobreviviendo como ha podido.

Ampliar Canós, en el partido contra el Rayo. EFE Canós apura para deshojar la margarita de México y Turquía Sergi Canós tiene las horas contadas en el Valencia... o no. El extremo derecho no entra para nada en los planes de Corberán. La salida del futbolista de 28 años se está complicando. La opción del Atlético San Luis de México se diluía en las últimas horas. Y es que el equipo mexicano ha tenido un contratiempo en su zaga defensiva, por lo que Canós, que estaba en su punto de mira para poder ficharlo, se ha tenido que terminar retrasando para centrarse en incorporar un central que pueda cubrir esta baja inesperada. Esta pretemporada ha estado disponible y consiguió marcar el gol de penalti en la derrota ante el Castellón. Sin embargo, tras esto ha estado en el más absoluto ostracismo, ya que no ha disputado ningún minuto y sigue en la rampa de salida. La opción del Samsunspor de Turquía también se llegó a paralizar. Además, ante la llegada de Danjuma y Ramazani para jugar en ambas bandas y la confianza de Corberán en Diego López y Luis Rioja es más que obvio que Canós no va a tener hueco en este Valencia. Hay que recordar que su fichaje por el Valencia tuvo su historia. Fue en verano de 2023 y dio que hablar porque Peter Lim se resistía a acceder al pago de la suma que pretendía y todo se resolvió cuando se pagaron 250.000 euros al Brentford, que se reservó un porcentaje de una futura venta del extremo. El jugador, de 28 años, tiene contrato hasta 2027.

Ampliar Alberto Marí. VCF Marí, renovado, prueba fortuna en el Mirandés en compañía de Pablo López Una inoportunísima lesión dejó este verano fuera de combate a Alberto Marí (11-7-2001). El delantero alicantino, con dos goles en su curriculum con el Valencia (uno en la 2022-23 y otro en la 2023-24) se irá hoy o mañana a Miranda de Ebro, donde también va a recalar cedido Pablo López, uno de los canteranos que ha utilizado Corberán en estas tres primeras jornadas. Se enrola en otro equipo de Segunda tras su paso el año pasado por el Zaragoza, donde hizo también 2 únicos goles en los 27 partidos en los que participó (no fue titular). Se marcha renovado hasta 2027.