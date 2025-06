Cómo y cuándo renovar el abono del Valencia

Marc Escribano Valencia Miércoles, 4 de junio 2025, 13:09 Comenta Compartir

El Valencia ya ha lanzado su campaña de abonados para la temporada 2025-26, y los primeros que pasarán por caja serán los que deseen renovar su vinculación con el club. Si los abonados de la temporada 2024-25, es decir, la que acaba de finalizar, no comunican lo contrario, su renovación será automática.

La actualización de datos y la renovación con financiación, que es posible elegirla en pagos de tres, seis o nueve meses, se realizará del 4 hasta el 17 de junio. Los cambios de localidad online tendrán como fechas del 7 al 11 de julio. Y las solicitudes mediante formulario de nuevas altas para la Grada de Animación y los cambios de localidad a la Grada de Animación serán entre las fechas del 2 al 7 de julio.

Eso sí, por primera vez en tres años, habrá posibilidad de hacer nuevas altas para aquellos que no eran ya socios con pase en Mestalla. Eso sí, el primer requisito que se pedirá a los interesados es que se hagan 'Socio VCF', es decir, socio pero no abonado.

Esta es una fórmula paralela que tiene el club para aquellos que quieren sentirse identificados y apoyar al club, pero no pueden o no quieren acudir a los partidos de Mestalla. Ya sea por motivos laborales o porque viven en otras ciudades, pero quieren seguir siendo valencianistas y tener un carnet que así lo demuestre. Estos socios no abonados tienen los mismos beneficios, privilegios y descuentos que los que sí tienen el pase para los partidos, pero pagan una tasa de 50 euros al año.

Por tanto, para darse de alta como nuevo abonado, habrá que ser primero socio no abonado. Esos 50 euros, no obstante, se descontarán después del pago del pase de temporada para Mestalla, ya que será un mero trámite para entrar en la base de datos del club. Si todavía no se ha hecho 'Socio VCF', el club ha anunciado que el plazo para ello arrancará a partir del próximo 2 de julio.

Para aquellos que ya sean 'Socio VCF', deberán esperar al periodo para realizar nuevas altas, que se iniciará el 16 de julio y permanecerá abierto hasta el 23 de julio. «Recuerda que este proceso es 100% online, sin necesidad de colas ni pedir cita previa», desliza el club. Al finalizar el proceso, podrán descargar su abono digital a través del Portal del Socio. También tendrán la opción de recogerlo físicamente en las taquillas del estadio, del 16 al 25 de julio, de lunes a viernes, en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.