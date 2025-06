El motivo por el que el Valencia se marca como objetivo llegar a los 40.000 abonados

La campaña de abonados del Valencia para la temporada 2025-26 ya está en marcha. Y aunque la noticia que afecta directamente al bolsillo de ... los seguidores es la de que el precio medio sube unos 14 euros, el club se marca un objetivo claro de cara al corto-medio plazo: aumentar la masa social de abonados.

Esa cifra, que la pasada temporada fue de 37.000 personas, se quiere aumentar de cara a este curso que empezará este verano y que además será el primero bajo el mando de Ron Gourlay, aunque por sexto año consecutivo el club no participe en competiciones europeas. La cifra que el Valencia aspira a rozar es la de tener 40.000 abonados.

Pero sin pasarse de frenada y llegar a, por ejemplo, 42.000, ya que el club siempre se quiere dejar un margen de asientos libres para poder vender entradas en taquilla y tener otra fuente de ingresos con el ticketing, destinado principalmente a turistas o aficionados que solo quieren acudir a partidos específicos, como el Real Madrid, el Barcelona o el derbi contra el Levante, que este año volverá a vivirse en Primera tras el ascenso del club granota. El Valencia, por poner en contexto, vendió de media 8.000 entradas en cada partido de la última temporada.

El Valencia, por tanto, cambia su estrategia sobre las nuevas altas, que habían estado congeladas en las últimas tres temporadas. El objetivo es buscar maximizar los ingresos, pero también en años vista a la inevitable transición al Nou Mestalla. Desde el club deslizan la importancia que tendrá el ser ya abonado del actual estadio de cara al traslado, ya que los socios abonados tendrán derecho preferencial para escoger su nueva butaca en Cortes Valencianas por orden de antigüedad.

Es por eso que el club pone especial énfasis en aquellos aficionados que actualmente no son abonados pero que el día que se abra el Nou Mestalla, querrán serlo. A esos, los quieren captar desde ya, por dos motivos: para tener una cifra de base que transicionar al nuevo estadio mucho más alta y evitar así muchas nuevas altas en el verano de 2027, y también para ir fidelizando a esos socios que quieran despedirse de estas dos últimas temporadas del tempo de la Avenida de Suecia.

El Valencia recuerda que incluso aquellos que no quieran abonarse a esta temporada, pueden elegir la opción de ser socio no abonado, que tieen un coste de 50 euros al año y que tiene los mismos beneficios que un abonado, sin tener la entrada para cada partido, evidentemente. Esto es descuentos en tienda, por ejemplo. Y sobre todo, el socio no abonado va acumulando años de antigüedad, y esto será la clave para elegir asiento en el Nou Mestalla, ya que en función de los años que lleve uno apoyando al equipo, elegirá su futura butaca antes o después. Por tanto, el club quiere que la gente se haga como mínimo, socio no abonado, de cara al Nou Mestalla para ir acumulando antigüedad.