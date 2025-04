Impulso del Valencia con ADN Mestalla

Eric Martín Valencia Jueves, 1 de mayo 2025, 00:02 Comenta Compartir

Contar con futbolistas de renombre o de los denominados 'estrellas' normalmente es un hecho positivo. Lo es porque estos protagonistas son diferenciales y en los ... momentos de seria dificultad son capaces de destacar entre la multitud y desatascar ellos mismos un partido. Es un plus de cara a las plantillas y para sus entrenadores. Pero esto no siempre sucede. En otras ocasiones, la solución está más cerca de lo esperado y no requiere traspasar fronteras en busca de esos cracks. El orgullo, la garra, el compromiso y el sentimiento de los jugadores que han venido desde abajo son los que salvaguardan los honores. Nuevamente, es lo que está sucediendo en el Valencia CF.

Junto al inestimable trabajo y destacados resultados desde la llegada de Carlos Corberán, otro valenciano con raíces en Cheste reclutado para la causa, es otra vez en la presente temporada cuando la gente de la casa saca el pecho y brilla con sus aportaciones individuales para brindar un mejor devenir. Están esos canteranos, los que al menos han tenido un paso intermedio por el Mestalla, que tras su salto al primer equipo siguen haciéndose valer. Ya no son simples promesas, sino que son realidades, como Javi Guerra y Diego López. Al igual que hace dos años, repiten con galones en las distintas facetas del juego y también con goles. Con apenas 21 años, Javi Guerra se ha echado el peso de los blanquinegros a su espalda, está dotando de gran criterio y ha sumado dos importantes goles en la victoria contra el Sevilla y el empate contra el Espanyol, ambos como local. Por su parte, al asturiano Diego López, con una perspectiva más ofensiva que invita muchas veces a asociarse con las máximas referencias, ya le contemplan un total de siete goles y cinco asistencias en un total de 36 apariciones con el Valencia. De ellos, destacan las cuatro dianas anotadas de forma consecutiva ante Osasuna, Valladolid, Girona y Mallorca. Sin duda, son unos registros que le consagran como una de las grandes figuras de la presente campaña. A ellos, se puede agregar la labor que muchas veces pasa desapercibida de Mosquera y César Tárrega, ambos ya consolidados en la élite. Noticia relacionada El valencianismo responde y agota las entradas para apoyar al Valencia Mestalla No solo han sido esos canteranos los que han salido al quite colectivo. También hay dos hombres de jerarquía y con clara identidad valencianista los que han dicho «aquí estoy yo» a la hora de la verdad y que han venido sumando para mantener una prudente distancia de seguridad con los puestos de la zona roja. Estos son el capitán José Luis Gayà y el delantero Hugo Duro. Ambos estuvieron alejados de los terrenos de juego durante numerosas semanas por percances físicos de distinta índole. Sin embargo, tras este descanso forzado, ahora han vuelto a reaparecer con fuerza y, uno en tareas defensivas y el otro con nueve goles ya firmados, están dando mimbres sólidos al Valencia. Echando la vista no muy atrás en el tiempo, ahora que se acerca el tramo final y decisivo de la liga, puede recordar a lo vivido con el Valencia de 2022-23. Una vez Rubén Baraja asumió el control del banquillo, los goles de la gente de la casa dieron un refuerzo para conseguir los puntos necesarios para certificar una sufrida salvación. Durante las últimas diez jornadas, Diego López con tres tantos y Javi Guerra y Alberto Marí con uno firmaron actuaciones providenciales y traducidas en puntos, cuando eran debutantes. Fue la traducción de que la vitamina se encontraba en casa, algo que está repitiéndose en la actualidad. Precisamente, ese precedente de hace dos campañas es el reflejo que ahora el Valencia y Corberán deben analizar, si desean tener ambiciones mayores y no conformarse con una permanencia que ya casi está certificada de forma virtual. En aquel entonces, la liguilla de los últimos cinco duelos domésticos se saldaron con ocho puntos, traducidos en dos victorias, dos empates y una sola derrota. Números que distan con los de 2023-24, con un pobre balance de dos puntos. Además, una serie de alicientes pueden alinearse con los de Mestalla. Si bien es cierto que, entre otros, tendrá dos duras pruebas de fuego frente a Betis y Athletic, ambos están pendientes de alcanzar la final en competición europea. La previa de esos partidos coincidiría enfrentándose al Valencia. Ahí, donde los rivales pueden reservar cartas, es momento de que los hombres citados puedan seguir tirando del carro, tal y como se viene atestiguando.

