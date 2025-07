El portero del Athletic que está a un paso de firmar su cesión por el Valencia

Corberán necesita un portero de garantías, Julen Aguirrezabala necesita un club que le garantice la titularidad y el Athletic quiere que una de las estrellas ... de Lezama siga cogiendo nombre y ritmo competitivo. Todas las piezas encajan para que Julen defienda la portería valencianista la temporada que viene. El zaguero está convencido de que necesita la titularidad para dar continuidad al protagonismo que tuvo la pasada campaña y que no tiene asegurado en Bilbao por la presencia del internacional Unai Simón, llamado a jugarlo todo en la Liga y la Champions. Esto reduciría las participaciones de Julen, al que solo le quedaría la Copa y la Supercopa.

Por eso, tanto el portero como el club se han abierto a escuchar ofertas de cesiones, que no han sido pocas. Celta, Espanyol y Bournemouth se han interesado por él, pero el Valencia se ha llevado el gato al agua. Desde hace semanas, Julen tiene clara su decisión de marcharse al conjunto valencianista, más después de que Corberán le contactara personalmente para comunicarle que era el traspaso elegido por el cuerpo técnico para la portería.

Julen quiere encontrar en Valencia la continuidad que necesita para seguir creciendo, algo que no tiene asegurado en el Athletic. Por eso ambas partes creen que lo mejor para el portero es su marcha, y en Mestalla encaja a la perfección. La salida de Mamardashvili, sumada a la poca confianza de Corberán en Dimitrievski, obligaban al Valencia a moverse en el mercado en busca de un portero. Y parece que han encontrado el ideal. Julen, de 24 años, lleva ya cuatro temporadas en dinámica del primer equipo rojiblanco. En 2024, además, levantó la Copa del Rey tras ser titular en toda la competición, incluida la final. Athletic y Valencia han acordado una cesión con opción de compra no obligatoria, aunque la cantidad aún no está fijada. Corberán presiona para contar con Agirrezabala lo antes posible.