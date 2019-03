Peter Lim, una ausencia que no debería pasar desapercibida

El Valencia ha tenido a lo largo de la historia 47 presidentes y aunque popularmente siempre se ha dicho que el verdadero dueño de la entidad son sus aficionados, la verdad es que oficialmente sólo ha tenido un máximo accionista absoluto y rotundo: Peter Lim. No todos los días se cumplen cien años y por eso la ausencia hoy -confirmada por el propio club de manera definitiva ayer mismo- de Lim adquiere una relevancia notable. El empresario de Singapur vino al encuentro contra el Krasnodar en Mestalla, se reunió con unos y con otros pero finalmente -nadie ha dado argumentos que justifiquen su ausencia- este lunes, en el día con más carga simbólica de este año del centenario, no estará. Habrá que ver si la afición, en la marcha cívica que se va a celebrar esta mañana, presta o no atención a este detalle que cobrará peso posiblemente el día que las cosas empiecen de nuevo a torcerse deportivamente hablando.

Pero no parece que Lim vaya a ser la única ausencia destacada. Tampoco se ha dicho que estarán los consejeros de Singapur. Excepto Murthy y Kim Koh, del resto se sabe poco por no decir nada sobre su grado de afinidad al valencianismo. Son los Chang See Hiang, Alvin Yeo, Chiang Chie Foo, Ng Ser Miang y Raymond Cheah, que sólo se dejan caer por Valencia -en la última también fallaron dos- cuando hay asamblea, donde su papel se limita a escuchar por el pinganillo y a votar.