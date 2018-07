Fútbol | Valencia CF Nani y Zaza enredan el día de Wass A la espera. Zaza, ayer corriendo por detrás de Carlos Soler. / vcf/lázaro de la peña El danés pasa la revisión en Valencia y sólo falta hacer oficial el fichaje por cuatro años | El portugués presiona para rebajar las exigencias del club de Mestalla mientras que el técnico del Milan cierra las puertas al italiano LOURDES MARTÍ Valencia JUAN CARLOS VALLDECABRES Valencia Martes, 10 julio 2018, 19:39

Nani y Zaza, cada uno a su manera y en circunstancias diferentes, enredaron ayer sin ser conscientes de ello el gran día de Daniel Wass (31-5-1989). El centrocampista danés pasó a primera hora de la mañana revisión médica en Valencia y cuando todo apuntaba que se iba a hacer oficial su fichaje por el club de Mestalla, al final se decidió posponer el anuncio para este martes. No obstante, Valencia y Celta lo dan ya como hecho a cambio de 6 millones de euros. El jugador tiene 29 años, le quedaba tan sólo una temporada con el conjunto vigués y firmará por los próximos cuatro años como blanquinegro.

El problema es que lo que debía ser una jornada de marcado ambiente positivo, por la llegada de un futbolista que cumple los requisitos que exige Marcelino, con el paso de las horas se fue enturbiando por todo lo que envuelve a las situaciones de dos de los jugadores a los que el Valencia tiene la necesidad de colocar.

A Nani, como no podía ser de otra manera, se le ha ampliado el margen de las vacaciones. El portugués no cuajó en el Lazio donde estuvo cedido y ahora el Valencia está acusando esa circunstancia de manera directa. No es fácil encontrarle acomodo, no sólo por su elevada ficha (2,5 millones) sino porque los dirigentes blanquinegros tienen bastante claro que no se va a regalar a nadie. Por Nani, no obstante, se da por asumido que lo ideal es perder cuanto menos dinero mejor, al estilo de lo que ocurrió precisamente hace un año con los Enzo Pérez y Negredo, por ejemplo.

Cuando todo apuntaba que Nani iba a recalar en el Sporting de Portugal, la cosa se ha ido torciendo y surgió el interés del Fenerbahçe. Precisamente los dos clubes en los que ya ha militado el atacante. Nani se ha dejado querer por el conjunto turco pero el Valencia por ahora se muestra firme en estos momentos de negociación casi a cuatro bandas.

El portugués será el único futbolista que no pise la ciudad deportiva porque para hoy está previsto que se incorpore el último grupo: Murillo, Racic y Medrán.

Gameiro y Hateboer

Si a Nani se está haciendo todo lo posible para que ni coincida con Marcelino, con Zaza se ha optado por una actuación mucho menos severa. El italiano tiene la maleta lista para salir pero hasta que llegue ese momento, el Valencia ofrece un trato diferente. El delantero ya está trabajando con sus compañeros aunque es consciente de que la noticia sobre su salida se puede decidir en cualquier momento. En este juego de intereses y estrategias, ayer el que habló fue el Milan. Lo hizo a través de su entrenador y precisamente para tumbar las pretensiones de hacerse con el atacante. «Por ahora estamos completos en la delantera. Si no se mueve nadie, no llegará nadie. Con las características de Zaza ya tenemos a Cutrone», dijo Gennaro Gattuso. Mientras, a Kevin Gameiro teóricamente no le queda otro remedio que seguir a la espera.

Algo así, pero desde el otro punto de vista, le está pasando al club de Mestalla con Hans Hateboer. La propuesta valencianista para hacerse con el lateral derecho holandés (9-1-1994) no llega por ahora a convencer al Atalanta, club con el que tiene contrato hasta 2020. Los italianos pidieron de partida unos 16 millones de euros.