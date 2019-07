El Valencia, interesado en Nabil Fekir, según 'l'Équipe' Nabil Fekir, pretendido por el Valencia, tras marcar con el Olympique Lyonnais al Manchester City en Champions. / EFE El diario deportivo sostiene que el Sevilla, el Betis y «sobre todo el Valencia» pretenden al francés del Olympique de Lyon EFE París LAS PROVINCIAS Valencia Lunes, 15 julio 2019, 12:51

El Sevilla, el Betis y, sobre todo el Valencia, están interesados, según 'L'Équipe', en un posible fichaje del internacional francés Nabil Fekir, que quiere dejar el Olympique Lyonnais (OL) con el que ha jugado las seis últimas temporadas.

El diario deportivo explicó que aunque no han mantenido ninguna discusión oficial con esos tres clubes españoles, los dirigentes del Lyon esperan que la situación evolucione y que se concrete la venta del centrocampista ofensivo, o delantero, Fekir (25 años), que está decidido a irse.

De hecho, el jugador o miembros de su entorno se han reunido en los últimos meses con varios agentes para buscar equipos a los que podría marcharse. Hubo un intento de fichaje con el Chelsea por parte del israelí Pini Zahavi, pero el equipo inglés tiene prohibida la compra de futbolistas.

Luego ha sido el portuguésJorge Mendes (agente que ha intervenido en numerosos fichajes en el Valencia de Peter Lim) el que ha activado sus contactos y los dos equipos de la capital andaluza han estudiado la posibilidad de hacerse con los servicios de este mediocentro ofensivo que el pasado año estuvo cerca de un traspaso al Liverpool.

El Valencia acaba de fichar al delantero Maxi Gómez, ex del Celta de Vigo, y tiene completa la nómina de delanteros, mientras no se produzca la salida de algún jugador como Rodrigo Moreno, cuya marcha no se descarta en Mestalla. La búsqueda de un central y de un recambio para Parejo en el centro de campo son las prioridades ahora mismo en el Valencia.

Pero «L'Équipe» señala que el Valencia ha manifestado un interés todavía más marcado, algo de lo que el OL ha sido informado de forma indirecta.

En los últimos tiempos han llegado también propuestas de China para Fekir, que sin embargo no tiene intención de decantarse por «un exilio lucrativo» en este momento de su carrera, cuando todavía le queda mucho recorrido.

El jugador tiene contrato hasta el 30 de junio de 2020 con el Lyon, cuyos dirigentes tampoco han descartado la posibilidad de que se quede.