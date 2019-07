«Me despido con la cabeza bien alta» Santi Mina, con el presidente del Celta, Carlos Mouriño. / rc celta El Mallorca se añade a la lista de opciones para Kang In Lee, que hoy se une a la pretemporada del Valencia tras brillar en el Mundial sub-20 Santi Mina regresa al Celta mientras la cesión de Jorge Sáenz continúa en el aire A. M. C. VALENCIA. Lunes, 15 julio 2019, 00:35

Por ahora, sólo falta encajar una pieza. Ayer, unos minutos antes de que se anunciara el fichaje de Maxi Gómez por el Valencia, se hacía oficial el traspaso de Santi Mina. El delantero gallego toma el camino inverso al del uruguayo, ya que abandona Mestalla para incorporarse al Celta. Regresa al club en el que se crió. Dos operaciones vinculadas. En principio, también forma parte de la escena Jorge Sáenz. La tercera pata. Está encarrilada la cesión del central tinerfeño al conjunto celeste como moneda de cambio, aunque todavía no se ha zanjado el acuerdo.

El Valencia espera formalizar en las próximas horas la marcha de Jorge Sáenz. El defensa, recién llegado a Mestalla procedente del Tenerife, es una apuesta de futuro. Si todo marcha según lo previsto, recalará en el Celta en calidad de préstamo.

A la espera de zanjar la cesión de Jorge Sáenz, el Valencia ha desembolsado por Maxi Gómez 14,5 millones de fijos más el traspaso de Santi Mina. El delantero gallego se despidió ayer por redes sociales: «Cada domingo que saltaba al césped de Mestalla me he dejado todo lo que tenia dentro, por eso me despido con la cabeza bien alta. Siempre estaré orgulloso de haber pertenecido a este club y poder haber conseguido los objetivos, entre ellos mi primer título, que nunca olvidaré».

Al mismo tiempo, el Mallorca se une al Levante y el Granada dentro de la lista de opciones para Kang In Lee. El surcoreano, cuyo futuro pasa por una cesión, se incorpora hoy a la pretemporada del Valencia tras brillar en el Mundial sub-20.