Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana cita a declarar al jefe de la emergencia 15 meses después de la tragedia
Diakhaby celebra un gol en Mestalla. EFE

Mouctar Diakhaby ultima su recuperación

El central del Valencia inicia los entrenamientos junto al resto del equipo y la predisposición es que pueda entrar en la convocatoria contra el Atlético de Madrid, si la evolución es favorable

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:41

Comenta

Poco a poco, Mouctar Diakhaby comienza a ver la luz al final del túnel. Después de sufrir una lesión en la zona de los isquiotibiales a inicios de octubre, el central franco-guineano se vio obligado a acudir nuevamente a la enfermería valencianista. Ahora, justo cuando se cumplen dos meses desde aquel percance, el futbolista da un paso más en su recuperación.

Después de lograr la clasificación para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, en la sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna, Diakhaby ha comenzado a realizar parte del entrenamiento junto al resto del grupo.

Noticias relacionadas

Dimitrievski logra la reivindicación en la Copa del Rey

Dimitrievski logra la reivindicación en la Copa del Rey

María José Catalá, sobre el partido Valencia-Sevilla: «Modificar el horario hubiera sido lo recomendable»

María José Catalá, sobre el partido Valencia-Sevilla: «Modificar el horario hubiera sido lo recomendable»

Hasta la fecha, el defensa había permanecido al margen, llevando a cabo un tratamiento sin sobreesfuerzos, más con sus recientes precedentes. Pero Diakhaby quiere estar pronto a disposición de Corberán. No podrá ser el próximo domingo contra el Sevilla. Aún así, la intención es que sí pueda jugar antes de acabar este año y el encuentro contra el Atlético de Madrid se prevé como la fecha clave para que tenga el alta médica, siempre y cuando no haya contratiempos finales.

De esta manera, Diakhaby tratará de recuperar el puesto que ostentaba como titular en el centro de la zaga junto a César Tàrrega, que sobre todo a principio de la temporada invitaba a un mayor optimismo con el conjunto blanquinegro. Pese a ello, deberá ir recuperando ritmo de juego, para convertirse así en un improvisado fichaje del mercado invernal para el Valencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional del jueves deja su primer premio íntegro en una localidad de 6.800 habitantes y dos segundos premios en la Comunitat
  2. 2 La serie de suspense basada en el Premio Planeta de Javier Cercas que se estrena este jueves
  3. 3 Aemet cambia su previsión y activa un triple aviso amarillo este viernes en toda la Comunitat
  4. 4 Encapuchados siembran el temor en Náquera con una oleada de robos a chalés: «Yo no me quedo sola en casa»
  5. 5

    La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  6. 6

    Educación creará bolsas abiertas de interinos para apuntarse en cualquier momento y sin pasar por una oposición
  7. 7

    El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  8. 8

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»
  9. 9

    Así será la nueva calle Colón: cambio de aceras, adiós a las motos y más sillas y papeleras
  10. 10 Libertad con cargos para el anestesista de la clínica dental de Alzira

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Mouctar Diakhaby ultima su recuperación

Mouctar Diakhaby ultima su recuperación