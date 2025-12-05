Mouctar Diakhaby ultima su recuperación El central del Valencia inicia los entrenamientos junto al resto del equipo y la predisposición es que pueda entrar en la convocatoria contra el Atlético de Madrid, si la evolución es favorable

Eric Martín Valencia Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:41 Comenta Compartir

Poco a poco, Mouctar Diakhaby comienza a ver la luz al final del túnel. Después de sufrir una lesión en la zona de los isquiotibiales a inicios de octubre, el central franco-guineano se vio obligado a acudir nuevamente a la enfermería valencianista. Ahora, justo cuando se cumplen dos meses desde aquel percance, el futbolista da un paso más en su recuperación.

Después de lograr la clasificación para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, en la sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna, Diakhaby ha comenzado a realizar parte del entrenamiento junto al resto del grupo.

Hasta la fecha, el defensa había permanecido al margen, llevando a cabo un tratamiento sin sobreesfuerzos, más con sus recientes precedentes. Pero Diakhaby quiere estar pronto a disposición de Corberán. No podrá ser el próximo domingo contra el Sevilla. Aún así, la intención es que sí pueda jugar antes de acabar este año y el encuentro contra el Atlético de Madrid se prevé como la fecha clave para que tenga el alta médica, siempre y cuando no haya contratiempos finales.

De esta manera, Diakhaby tratará de recuperar el puesto que ostentaba como titular en el centro de la zaga junto a César Tàrrega, que sobre todo a principio de la temporada invitaba a un mayor optimismo con el conjunto blanquinegro. Pese a ello, deberá ir recuperando ritmo de juego, para convertirse así en un improvisado fichaje del mercado invernal para el Valencia.