Urgente Los WhatsApp de Pradas muestran que Presidencia conoció que había un fallecido por la dana a las 16.28 horas
María José Catalá atiende a los medios de comunicación. Iván Arlandis

María José Catalá, sobre el partido Valencia-Sevilla: «Modificar el horario hubiera sido lo recomendable»

«Muchas veces no se valora lo suficiente al aficionado», destaca la alcaldesa de la ciudad de Valencia

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:21

Comenta

El domingo 7 de septiembre se presenta como una jornada intensa en la agenda deportiva de la ciudad de Valencia. El Maratón, el partido del ... Valencia Basket, el Valencia-Sevilla en Mestalla... son algunos de los eventos programados. Al respecto de los mismos y sobre todo para tratar de evitar problemas en los desplazamientos y de asistencia, desde el Ayuntamiento de Valencia se trató de cambiar el horario del partido de fútbol, con una petición que LaLiga finalmente no reconsideró.

