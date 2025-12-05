María José Catalá, sobre el partido Valencia-Sevilla: «Modificar el horario hubiera sido lo recomendable»

El domingo 7 de septiembre se presenta como una jornada intensa en la agenda deportiva de la ciudad de Valencia. El Maratón, el partido del ... Valencia Basket, el Valencia-Sevilla en Mestalla... son algunos de los eventos programados. Al respecto de los mismos y sobre todo para tratar de evitar problemas en los desplazamientos y de asistencia, desde el Ayuntamiento de Valencia se trató de cambiar el horario del partido de fútbol, con una petición que LaLiga finalmente no reconsideró.

Esta mañana, la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, ha querido pronunciarse públicamente sobre estos acontecimientos. «Es un fin de semana muy exigente para nosotros. Tenemos un operativo específico de la Policía Local de Valencia. Tenemos un indicativo de salida que hemos avisado por redes sociales a los ciudadanos mientras hayan cortes por el Maratón», explicaba inicialmente.

No obstante, Catalá no podía ocultar su desencanto ante no atender a la reclamación para la reubicación del partido del Valencia CF. «Desgraciadamente, el partido de fútbol no se ha modificado de hora, que es lo que todos hubiéramos deseado», comentó mientras ponía el ejemplo aplicado con el partido del Roig Arena, que ayudaba a hacer una mejor gestión colectiva. «Modificar el horario hubiera sido lo recomendable. Muchas veces no se valora lo suficiente al aficionado» quiso añadir la alcaldesa.

De la misma manera y pese a todo el despliegue habilitado con los cuerpos de seguridad, trasladaba el deseo de «esperemos que no pase nada», con tal de evitar posibles incidentes que puedan producirse durante esa coincidencia horaria de los eventos deportivos.