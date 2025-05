Mendizorroza, estadio maldito

El Valencia ya está salvado. No hay más que eso. Es lo que se buscaba cuando se contrató a Carlos Corberán en Nochebuena y ... el técnico de Cheste lo ha conseguido. Pero lo ha hecho tan, tan bien, que ahora, existe la posibilidad de, con tres jornadas para el final, colarse en la fiesta de los que pelean por entrar en Europa. Quién lo iba a decir cuando el equipo blanquinegro vagaba colista al fondo de la clasificación liguera, incluso peor que el Valladolid, que a la postre ha sido una de las peores escuadras que ha pisado la Primera División.

Así de mal tenía al Valencia Rubén Baraja, al que se le cayó el equipo y fue incapaz de dar un paso al lado para que alguien lo enderezase. Finalmente se tuvo que tomar la decisión drástica y, afortunadamente, ha sido la acertada. Una segunda vuelta magistral, propia de un equipo que pelea por la Champions League, ha llevado al Valencia a estar en la pomada por clasificar a la Europa League o la Conference League. No depende de sí mismo, habrá que esperar los resultados de rivales como el Celta, el Rayo Vallecano, el Osasuna o el Mallorca, pero para que haya opciones, hay que ganar sí o sí en Mendizorroza.

No será fácil, puesto que el estadio del Deportivo Alavés es un territorio maldito para el Valencia en época reciente. De 2017 data la última victoria blanquinegra en Vitoria. Por aquel entonces, Rodrigo Moreno selló el triunfo por 1-2 desde el punto de penalti babazorro, en una temporada en la que a la postre se terminó clasificando a la máxima competición europea bajo la batuta de Marcelino García Toral. Ahora, ocho años después, y tras tres derrotas y dos empates —más otra derrota copera—, el Valencia busca desquitarse de su mal rendimiento en tierras vascas y deshacerse de otro registro negativo.

Eso sí, los del Chacho Coudet aún están en la pelea que el Valencia consiguió dejar atrás, la de asegurar la permanencia, y en casa son un hueso duro de roer, por lo que no será fácil. «Espero un partido muy exigente y muy intenso. No sé el resultado, pero sí que la intensidad va a ser máxima. Y ese aspecto ha formado parte de la preparación, porque es un equipo versátil en defensa, presionante, que te hace incómodo el partido por la intensidad que ponen. Es un equipo que cuando recupera balón transita rápido, que carga el área, y con jugadores especialistas en el remate. La intensidad y la exigencia forman parte también de nuestra identidad de club, así que el equipo está preparado», dijo ayer Carlos Corberán en la rueda de prensa previa el partido.

El Valencia se presentará en Mendizorroza con tres centrales, tal y como confirmó el propio técnico. La baja de Dimitri Foulquier por proceso vírico forzará a Luis Rioja —que regresa a la que fue su casa durante cinco temporadas— a jugar de carrilero derecho, por lo que se espera al triunvirato formado por Cristhian Mosquera, Mouctar Diakhaby y César Tárrega en la zaga. El doble pivote apunta a ser el de la pareja de Pepelu y Enzo Barrenechea, después de que ambos hayan dejado atrás sus molestias físicas. Labaja por conmoción de André Almeida y por sanción de Javi Guerra obligará a reestructurar la parte ofensiva del equipo, con Diego López actuando de media punta por detrás de dos nueves. Hugo Duro sigue de dulce y apunta a mantenerse en el once, con Umar Sadiq y Rafa Mir disputándose la otra posición de ariete.

«El mensaje privado a la plantilla no difiere del mensaje público, nuestra cabeza está siempre puesta en el próximo partido y en sacar los tres puntos. No hay un pacto más honesto para hacer con la afición de un club de fútbol. Dar el máximo. Esa es la mentalidad y el discurso que tenemos. El mío es dar una importancia tremenda a cada partido, y este equipo va a salir a competir, algo que no se negocia nunca», sentenció un Carlos Corberán que no habló aún de Europa.

Alineaciones probables

Deportivo Alavés: Sivera, Tenaglia, Garcés, Mouriño, Sánchez, Guevara, Blanco, Guridi, Vicente, Aleñá y Kike.

Valencia CF: Mamardashvili, Gayà, Mosquera, Tárrega, Diakhaby, Rioja, Pepelu, Barrenechea, Diego López, Hugo Duro y Sadiq.