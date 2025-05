Alavés - Valencia CF: horario y dónde ver el partido de la jornada intersemanal

J.Zarco Valencia Martes, 13 de mayo 2025, 12:41 Comenta Compartir

El Valencia CF ha pasado de pelear por no descender a situarse a tan solo dos puntos de Europa. Corberán ha obrado el milagro y en las últimas 3 jornadas de liga el equipo luchará por un puesto en la Europa League o la Conference League. No será sencillo puesto que hay muchos clubes implicados y pocos partidos por delante.

La primera final que tendrá será este miércoles en Mendizorroza ante el Alavés. El conjunto de Coudet afronta un encuentro clave por la permanencia ya que tan solo está un punto por encima del descenso y debe ganar, al igual que el Valencia si quiere asaltar la octava o séptima plaza.

Será una jornada en la que sus principales rivales no tienen duelos sencillos. El Celta visita Anoeta para enfrentarse a una Real Sociedad, es cierto, venida a menos, el Rayo Vallecano recibe al Betis, el Mallorca juega en el Bernabéu frente al Real Madrid y Osasuna en casa ante el Atlético de Madrid.

Corberán no podrá contar con un hombre importante como Javi Guerra, sancionado al cumplir cinco amarillas, mientras que Almeida también apunta a baja. Quien regresará al once será Enzo Barrenechea después de no jugar ante el Getafe.

El partido entre Alavés y Valencia se jugará este miércoles a las 19:00 horas. Se podrá seguir en televisión a través de Movistar La Liga y online con el directo minuto a minuto en la web de LAS PROVINCIAS. El próximo domingo a las 19:00 el Valencia se enfrentará en Mestalla al Athletic Club en una jornada con horarios unificados.

