Corberán confirma su táctica para el partido del Alavés: «Van a jugar tres centrales en el campo»

Carlos Corberán atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Paterna, en la previa del importantísimo partido ... que el Valencia disputa este miércoles ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza (19 horas). Con la permanencia matemáticamente sellada, el técnico de Cheste busca ahora seguir manteniendo la buena dinámica de su equipo en las últimas tres jornadas de Liga para mantener las esperanzas de entrar en Europa.

André Almeida y los lesionados

«Hay un protocolo que impide que pueda estar el jugador en los siguientes seis días y por tanto no estará, tampoco estará Javi Guerra pro la sanción que tiene. Y se le suma la baja de Dimitri Foulquier, por un proceso vírico. Max Aarons está en duda, viajará, pero tiene alguna molestia en el gemelo. No pudo completar la sesión y por eso es duda aunque viaja, esperemos que con el tratamiento sí que esté disponible».

Cambio de esquema por las bajas y opciones de Umar Sadiq

«Siempre es una posibilidad, pero para mí lo que importa son los principios del equipo. Se puede atacar con una identidad clara, con diferentes estructuras, y se puede defender igual. En cuanto a Umar Sadiq, no hay ninguna cláusula que pueda influir en mi decisión, solo en su día la de la Real Sociedad. A partir de ahí, absoluta disponibilidad y posibilidad de jugar, de que empiece o acabe un partido. El único en el que estando convocado no ha jugado creo que fue el de Barcelona, en el resto o los ha empezado o los ha terminado. Seguro que lo vamos a ver jugar más, tanto empezando como acabando».

La lesión de Sergi Canós

«Sergi Canós va a viajar mañana, está disponible y formará parte de la plantilla. Desde hace tiempo está con una molestia en la zona abdominal por la que está recibiendo un tratamiento, y parece que se ha acrecentado la molestia. El jugador es muy profesional y es verdad que ayer en el entrenamiento tuvo un impacto mayor, hoy con el tratamiento ha vuelto a entrenar y está disponible. Se tomará la decisión de aguantar o de tomar una solución quirúrgica».

El rival, el Deportivo Alavés

«Espero un partido muy exigente, muy intenso. No sé el resultado, pero sí que la intensidad va a ser máxima. Y ese aspecto ha formado parte de la preparación, porque es un equipo versátil en defensa, presionante, que te hace incómodo el partido por la intensidad que ponen. Es un equipo que cuando recupera balón transita rápido, que carga el área, y con jugadores especialistas en el remate. La intensidad y la exigencia forman parte también de nuestra identidad de club, así que el equipo está preparado».

Primer partido sin Javi Guerra

«Igual que el sistema no condiciona, que un jugador no esté tampoco lo condiciona. Creo en las posibilidades que nos dan todos los jugadores. Javi Guerra ha habido partidos que ha empezado y no los ha acabado. Son ideas y situaciones de juego, y veo al equipo alineado sabiendo en cómo se compite».

Defensa de cinco con carrileros

«Sí, mañana van a jugar tres centrales en el campo, otra cosa es cómo los dispones en el campo. Que estén tres centrales no significa que vayamos a jugar con línea de cinco, puede ser también con línea de cuatro».

Las bajas condicionan la pelea por Europa

«Los jugadores que van a jugar mañana están preparados de sobra. Todos tienen las capacidades y la mentalidad necesaria para ser un equipo competitivo».

Lucas Núñez, del filial

«Va a viajar mañana con el equipo a Vitoria, es el mediocentro de la Academia que creo que se puede adaptar al tipo de partido que vamos a jugar. Si no me gustara, no lo llevaría. Lo que le he visto con el filial es capaz de competir, puede jugar de 6 y también ganar altura, tiene un carácter competitivo que lo define como futbolista, y en un partido como el de mañana encaja».

Objetivo cumplido de la salvación

«El mensaje privado a la plantilla no difiere del mensaje público, nuestra cabeza está siempre puesta en el próximo partido y en sacar los tres puntos. No hay un pacto más honesto para hacer con la afición de un club de fútbol. Dar el máximo. Esa es la mentalidad y el discurso que tenemos. El mío es dar una importancia tremenda a cada partido, y este equipo va a salir a competir, algo que no se negocia nunca».

Hugo Duro habló de la ilusión por entrar en Europa

«Hugo Duro es Hugo Duro y Carlos Corberán es Carlos Corberán. Tengo la ilusión de ver a mi equipo competir como lo está haciendo y de ir a por los tres puntos. No hay opción mañana de ganar cuatro puntos, lo máximo son tres. No sé si se puede ser más ambicioso que eso».

El calor de la afición del Valencia

«Yo no me califico como ningún héroe, no lo siento ni lo soy. Soy una persona que se entrega en su trabajo, que soy de esta ciudad, y que me responsabilizo muchísimo con las cosas que hago. A la afición hay que darle, nunca pedirle».

Molestias de Pepelu en Mendizorroza

«El equipo va a salir como salimos siempre, somos conscientes que para el Alavés es un partido determinante, y para nosotros también, para reafirmar este cambio de dinámica. Los que están están más que preparados. Pepelu mañana será titular porque está en disposición, sí que es verdad que el otro día tuvo molestias, pero volverá a estar en el once inicial del equipo. Ha dado pasos adelante en su rendimiento y está ayudando al equipo a conseguir su identidad de juego».