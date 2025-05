El proyecto del Nou Mestalla, a los tribunales

'Últimes Vesprades a Mestalla', uno de los colectivos opositores a Meriton que defienden los intereses del valencianismo, presentó el pasado 12 de diciembre de ... 2024 un informe ante el Ayuntamiento de Valencia que advertía de graves deficiencias jurídicas y técnicas en el supuesto «proyecto de ejecución» del Nou Mestalla. Taton ese primer escrito como los requerimientos posteriores —registrados el 6 de enero, 3 de febrero y 17 de abril de 2025— han sido igualmente ignorados, según aseguran desde 'Últimes Vesprades a Mestalla' en su reciente escrito.

«La situación es aún más incomprensible si tenemos en cuenta que el Ayuntamiento, tras remitir casi de forma inmediata nuestras alegaciones al club dentro del expediente de la licencia de obras, no ha mostrado la misma diligencia para contestarnos: desde el 23 de enero dispone de la respuesta oficial del Valencia CF sobre cada uno de los puntos que planteábamos y, por tanto, de todos, hemos visto obligados a interponer recurso contencioso administrativo —Libertad VCF también lo hizo— por vía de hecho», comentan desde el colectivo valencianista.

Para 'Últimes Vesprades a Mestalla', existen cuatro principales incumplimientos denunciados. Primero, el proyecto no cumple la definición normativa de Proyecto de Ejecución, tanto por la definición legal como por deficiencias técnicas e indefiniciones en el documento constructivo; y destaca especialmente que presente dos alternativas de diseño de cubierta y que se califique como «edición preliminar».

En segundo lugar, destacan unas deficiencias técnicas graves, como el uso de normativa derogada en el cálculo estructural o en el dimensionamiento de la instalación fotovoltaica, el cálculo de una vida útil de la cubierta de 50 años en lugar de los 100 exigidos y una definición incorrecta de los ambientes de exposición de la estructura.

También denuncian una ausencia de estudios de durabilidad, que hace imposible conocer el estado real de la estructura después de quince años de exposición. Y finalmente, un presupuesto incompleto, que omite partidas esenciales —asientos, césped, marcadores o la instalación fotovoltaica obligatoria—, infravalora el coste real, deja sin fundamento la auditoría económica municipal y confirma que el documento no puede ser considerado un Proyecto de Ejecución.

«Cinco meses después de nuestro primer escrito, no hemos tenido otra alternativa que recurrir a la vía judicial. Los pronunciamientos técnicos que el Ayuntamiento no ha emitido en vía administrativa tendrán que producirse ahora en sede judicial, y los responsables y técnicos municipales con conocimiento del expediente tendrán que manifestar no sólo si los incumplimientos denunciados son ciertos, sino también justificar las razones de su silencio», deslizan desde 'Últimes Vesprades a Mestalla'.

Finalmente, el colectivo cierra su comunicado con un ruego, dejando claro que van en contra de Meriton, no en contra del Valencia: «Lamentamos haber tenido que llegar a este extremo, pero siempre advertimos que haríamos todo lo necesario para proteger el futuro del Valencia CF y exigir que las administraciones cumplieran su función de garantes de la legalidad y del interés general. Confiamos en que la vía judicial sirva para poner fin a una situación que vulnera la seguridad jurídica y el interés público y que, como hemos demostrado con rigurosos argumentos técnicos y económicos, compromete la viabilidad futura del club».