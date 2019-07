Mateo Alemany: «Siempre he querido estar en el Valencia» Alemany a su llegada a las oficinas del Valencia CF. / J. Signes El director general sale aclamado de las oficinas del club tras cinco horas de reunión con Anil Murthy R.D. Valencia Lunes, 29 julio 2019, 20:50

Visiblemente emocionado por el cariño de los seguidores que le esperaban en la puerta del club. Así ha abandonado la sede del Valencia CF, tras cinco horas de reunión con el presidente Anil Murthy, el que sigue siendo su director general, Mateo Alemany. Aunque no se descarta ningún final para la crisis, tal y como han advertido fuentes oficiales a LAS PROVINCIAS, el Valencia y Alemany se han dado una tregua hasta mañana. Así lo ha confirmado el mallorquín en unas breves declaraciones a los medios desde dentro de su coche: «Estamos hablando. Siempre me he visto dentro y siempre he querido estar en el Valencia. Es positivo que haya diálogo y se hablen las cosas y se busquen soluciones cuando hay problemas. Ellos piensan lo mismo que yo lo mejor para el club. Meriton tiene su punto de vista y en esa visión tenemos que encontrar puntos de coincidencia».

Con respecto a Marcelino García Toral, que sigue sopesando presentar la dimisión junto a su cuerpo técnico en bloque si el Valencia se desprende de Mateo Alemany, el directivo se ha mostrado claro: «Espero que Marcelino se quede, ojalá que sí». El malestar del director deportivo con la intromisión de Peter Lim en la parcela deportiva este verano ha sido el detonante de la crisis y ha obligado a Anil Murthy a abandonar Singapur, donde hoy se ha celebrado una reunión del Consejo de Administración, para viajar a Valencia y tomar una decisión con respecto a Mateo Alemany. Hoy se retomará el diálogo, tanto con el director general como con Marcelino, que también tiene previsto reunirse con el presidente.