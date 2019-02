Marcelino: «La sanción a Kondogbia nos parece excesiva» Marcelino. / I. Marsilla El técnico espera que al Valencia no le influya la semifinal ante el Betis en el partido de mañana contra el Leganés T. C. Sábado, 23 febrero 2019, 14:22

Vuelve la Liga para el Valencia y lo hace en Butarque, donde se enfrentará al Leganés de Mauricio Pellegrino. Marcelino ha pasado hoy revista a la actualidad blanquinegra y espera que la semifinal copera ante el Betis no influya mañana. «No debiera de influir, no queremos que influya, nos negamos a que influya. Es nuestra idea como cuerpo técnico intentar centrar toda la atención en este partido. Luego tenemos cuatro días hasta el jueves, tiempo suficiente para recuperarnos. Sabemos lo que supone ganar los tres puntos en Leganés porque sería muy importante a nivel moral y competitivo», ha reconocido el técnico del Valencia, muy alejado de Quique Setién respecto a su idea del juego del Leganés.

«Respeto mucho cualquier estilo de juego porque la variedad enriquece al fútbol, si todos jugáramos igual sería muy aburrido. El Leganés es un muy buen equipo que sabe a lo que juega y en el que hay una labor importante del entrenador. Son muy poderosos en su campo, ganó al Barcelona, le metió tres al Betis, empató contra Sevilla y Atlético… En su idea me parece que hace las cosas muy bien», ha reflexionado Marcelino, quien no desvela el portero titular en Butarque (Neto, en principio) aunque sí ha confirmado que Jaume jugará la vuelta copera frente al Betis: «Jaume va a jugar, tenemos plena confianza en él y él en sí mismo. Las situaciones dentro están habladas y consensuadas y sabemos cada uno lo que piensa».

Marcelino también ha dado su opinión sobre la sanción de la UEFA a Kondogbia (dos partidos más otro que ya cumplió por acumulación de amonestaciones), según el organismo europeo por forzar una amarilla para llegar limpio a octavos. «Respetamos la sanción pero nos parece excesiva. No ha habido una orden, simplemente el futbolista toma una decisión y por lo tanto el club valorará la situación y decidirá qué hacer, pero no estamos de acuerdo. Creemos que no es justo aunque tengamos que aceptarlo», ha afirmado Marcelino, que va a perder a Ezequiel Garay por lesión en los próximos encuentros:

«Garay es un jugador muy importante en este equipo y hablo desde el día en que llegué. Esta temporada está teniendo menos lesiones y más continuidad y rinde más. Recuperamos a Gabriel y no quedamos tan limitados con los centrales. Son circunstancias que se dan y tenemos plena confianza en los jugadores que tenemos ahora. Sobre Garay tenemos la buena noticia de que no es la situación más preocupante que se podía dar y no tardará muchas semanas en estar con nosotros».