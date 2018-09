Marcelino: «¿Miedo a Cristiano? No es la palabra adecuada» El técnico del Valencia Marcelino García Toral, durante la rueda de prensa con motivo del partido de la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, que disputan mañana miércoles 19 contra el Juventus en el Mestalla / EFE/Kai Försterling Al técnico del Valencia le preocupa un exceso de motivación en sus futbolistas JUAN CARLOS VALLDECABRES Valencia Martes, 18 septiembre 2018, 18:35

Que la Juventus es uno de los favoritos para ganar la Champions es algo que se sabe dentro del vestuario del Valencia. Esta tarde, Marcelino García Toral ha preferido no recrearse en ese aspecto de cara al encuentro de mañana en Mestalla, apuntando que su equipo no debe renunciar a nada. Es más, preguntando por si había 'miedo' a la presencia de Cristiano Ronaldo en las filas del conjunto italiano, el preparador asturiano ha comentado: «Nos hemos enfrentado muchas veces a Cristiano, en varias lo hemos sufrido pero miedo no es la palabra adecuada. En la vida tenemos miedo a otra cosa y no al trabajo o a lo que disfrutamos. Estaremos pendientes de él, de que participe poco en el juego pero en ningún caso su presencia va a modificar nuestros comportamientos. Creemos en la organización colectiva. Personalmente estamos preocupados del potencial de la Juve y que como equipo no tengan su mejor día«.

Sin pistas sobre la posibilidad de que Guedes entre en el once, el entrenador blanquinegro sí ha dicho que la mejor forma de averiguar si el portugués está capacitado para resistir un ritmo tan exigente como el de la Champions ha dicho: «Hay una forma de saberlo que es jugando. No tenemos la decisión tomada de forma definitiva. Valoraremos el estado físico y mental». La otra variación importante puede ser la entrada de Murillo en lugar de Diakhaby, aunque Marcelino ya se ha encargado de recordar que el francés «ya ha jugado dos partidos contra la Juve».

«Hablamos de dos competiciones diferentes. Este club y esta afición se han unido para disfrutar de este momento. Nos da igual quién sea el rival. Me preocupa no sobreactivarnos, sino llegar con la activación justa que nos permita rendir con nuestra capacidad. Si de algo vamos a pecar es de exceso. Estamos expectantes a vivir ese ambiente de Mestalla».

Del rival, desde el aspecto más futbolístico, ha manifestado: «Es un equipo paciente, con jugadores con mucha experiencia y que aprovecha los errrores del rival. Nosotros estamos preparados para no cometerlo. Sí tiene jugadores a nivel individual muy importantes. Debemos presionar donde podamos ser más eficaces y luego atacar con velocidad y con atrevimiento».