Marcelino: «Ganar en el Wanda sería un puntazo» Marcelino García Toral, técnico del Valencia CF. / lp El técnico afirma que analizarán la situación de Kang In tras cada partido LOURDES MARTÍ Martes, 23 abril 2019, 19:09

Marcelino García Toral no ha descubierto al Atlético esta tarde: «Es un gran equipo. Además con todas las letras, tiene grandes futbolistas en una idea de juego de muchos años exitosa, con mucha experiencia, capacidad individual puesta a un colectivo, un ejemplo donde mirarnos». Reconoce el entrenador del Valencia que su equipo todavía no está a su altura en una competición larga pero afirma que sí que pueden ser capaces de ganarle: «En una Liga no estamos todavía al nivel para competir con ellos, Madrid o Barça pero en un partido intentamos ser superiores al rival y ganar, estos dos últimos partidos que hemos jugado han sido muy igualadas. Mañana esperamos jugar un partido muy competitivo, lograr una victoria que nos pusiera en una situación óptima».

Marcelino considera que la victoria ante el Betis permite al Valencia sentirse menos presionado para el encuentro de mañana: «Creemos que no es decisivo, pero ganar en el Wanda sería un puntazo. Una vez que ganamos en Sevilla, no creo que sea decisivo pero quedando tan pocas jornadas si fuésemos capaces de ganar daríamos un paso muy importante».

El preparador asturiano no considera que el Atlético no se juegue nada en el partido y recuerda que Simeone dijo que iban a pelear por el título de Liga hasta el final. «Todos sabemos que el Atlético con Simeone que no se juegue nada aunque sea un amistoso esa opción no existe desde mi punto de vista. En el Wanda ha perdido un partido, empatado dos y ha encajado siete goles. Es el peor rival que nos podía tocar en este momento», ha explicado un Marcelino quien también se ha referido a los siguientes compromisos: «Ya veremos, el Eibar está en una situación cómoda, pero el año pasado vino también así y empató a cero. Tenemos la atención en este importante partido y tenemos la ilusión de puntuar y ganar porque nos estamos jugando mucho. Venimos de una dinámica positiva, venimos bien, somos sólidos, en los últimos 22 partidos sólo hemos perdido uno y queremos seguir así. Tenemos tiempo para pensar, nos quedan tan pocas semanas y partidos que tenemos que centrarnos. Sobre todo por los útiles para el partido inmediato y hacer lo máximo para ganar».

Respecto a la lesión de Cheryshev y las consecuencias de su ausencia en el tramo final de temporada y la situación de Kang In, Marcelino no ha querido entrar en detalle en la situación del coreano: «Para este partido no está, el Valencia hace los trámites oportunos para, en el caso de que tenga que venir, lo haga. Analizaremos la situación tras cada partido».

El entrenador blanquinegro tampoco ha desvelado qué decisión tiene tomada respecto a la continuidad de Cheryshev: «Cuando me lo pregunten, responderé argumentando mi respuesta. Sólo puedo decir que estamos tristes porque perdemos un futbolista que ha desarrollado una buena temporada y estaba siendo importante, estamos tristes por él, sabemos la ilusión y las ganas que tenía para este tramo final. Es una mala noticia que se pierde el final de temporada. Para nosotros también porque nos resta una posibilidad con unas características. ¿Si cambia la situación tras la lesión? No, por su puesto que no variaría».

Con la ausencia del futbolista ruso, la duda está en si Guedes dejará de contar como segundo delantero como ha hecho en los últimos partidos: «El otro día metió dos goles jugando de interior, cuando planificamos la plantilla tenemos la idea de buscar siempre futbolistas que sean equivalentes. Al faltarnos Cheryshev, por lógica serán más los minutos que juegue donde siempre lo ha hecho que en punta, no contemplamos el doble lateral, será en situaciones puntuales, no es nuestra intención repetirlo. Las otras posibilidades viables son, Wass a la izquierda como pasó precisamente contra el Atlético en Mestalla o Carlos o Ferran».

En las porterías del Wanda Metropolitano estarán dos de los guardametas más en forma de la Liga. Marcelino, ha alabado al suyo: «En líneas generales, está haciendo una buena temporada, hasta el día de hoy ha superado el rendimiento del año pasado. Estamos contentos con su rendimiento en el equipo. Está siendo importante. Nuestra Liga, una de las mejores del mundo, hay grandes porteros y Neto me parece que está entre ellos».