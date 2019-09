Todo lo que ha dicho Marcelino sobre Peter Lim Lim y Marcelino, juntos. / Valencia CF La relación existente en cada momento entre el entrenador del Valencia CF y el propietario del club se ha podido vislumbrar en las frases de Marcelino en las ruedas de prensa LP.ES VALENCIA Miércoles, 11 septiembre 2019, 14:53

La destitución de Marcelino como entrenador del Valencia CF ha puesto el epílogo a una relación entre técnico y propietario que se ha ido deteriorando con el paso de los días, sobre todo durante el mercado de fichajes.

La crisis abierta en el seno del club, con reuniones de urgencia en Singapur, se ha podido apreciar de manera pública a través de las declaraciones que ha realizado el entrenador en la sucesivas ruedas de prensa. Aquí puedes releer alguna de ellas de las últimas semanas, que han tenido como destinatario directo o indirecto a Peter Lim:

16 de agosto: «Me siento respetado, sí, porque nada me hace pensar que ha cambiado la confianza. Han podido cambiar mínimos detalles, pero me siento respaldado por la plantilla, querido por la afición y absolutamente respetado por el club, trabajo en la misma situación que en las temporadas anteriores, en lo que es lo personal«

16 de agosto: «Si Rafinha sale cedido, será jugador del Valencia»

1 de septiembre: «El club me ha comunicado que no ha autorizado ni le da el visto bueno a la incorporación de Rafinha ni cedido. Me puedo sentir como cualquier persona a la que se le dice una cosa y luego se modifica. He respetado las decisiones de la propiedad. Nosotros creíamos que necesitábamos un jugador centrocampista ofensivo y polivalente, lo considerábamos una necesidad. La plantilla creo que se queda un poco corta«

23 de agosto: «Estoy absolutamente tranquilo en lo que es mi posición, no temo por mi cargo en absoluto. Voy a seguir mi camino desde la honestidad y el trabajo, que es el respeto y el trabajar en ganar partidos. Estoy expectante y tengo unas ganas locas de que llegue el día dos de septiembre. Voy a seguir trabajando igual y siendo el mismo de siempre. Si Lim quisiera prescindir de mí, es cosa suya»

23 de agosto: «Es evidente que si Denis (Suárez) no está aquí es porque no se ha llegado a un acuerdo económico o deportivo. Si Denis no está aquí ha sido por el consenso que siempre existió hasta una fecha determinada.»

23 de agosto: «No estoy ni cabreado, ni muy cabreado, estoy expectante. Las situaciones vienen así y es algo inesperado, pero a la vez intentamos cada día, a través del diálogo y la comunicación, buscar o recuperar el consenso para tomar decisiones respecto a la plantilla y el área deportiva que los hechos evidencian que fueron muy exitosos»

23 de agosto: «No se me pasa por la cabeza que se vaya Rodrigo y no llegue nadie, nos pondría en una situación muy difícil a todos. Tengo la certeza de que solo los cangrejos corren hacia atrás o hacia los lados, por lo tanto no contemplo esa posibilidad»

23 de agosto: «Si se me impusiese un jugador sabrían mi respuesta».

31 de agosto: «Mi ilusión en este proyecto está intacta (...) a pesar de que la pretemporada ha sido diferente a lo que preveíamos»

31 de agosto: «El que ficha es el club, se han hecho fichajes quizá erróneos, pero hemos acertado en más fichajes que fallado. Hay fichajes que son estrategias de mercado. Estos son futbolistas jóvenes que son estrategias de mercado o que se les prevé un futuro. Marcelino no ficha. En el área deportiva llegamos a un consenso y luego se aprueba o no se aprueba, así se ha funcionado desde mi llegada».

1 de septiembre: ¿Qué pido al final del mercado de fichajes? Creo que da igual lo que pida, la situación será la que será. Trabajaremos como hasta ahora para hacer un Valencia mejor, esa es la predisposición de los profesionales.

1 de septiembre: «He actuado siempre con el máximo respeto y buscando el bien del Valencia. No he planteado un pulso a nadie, quien así lo interprete esta en un grave error. Ni quiero, ni puedo. Si que creo que el entrenador en los equipos de fútbol es una parte importante por su trabajo y como tal es mi deber y obligación hacer un análisis y opinar, porque quiero el bien del Valencia, que no el mío. El bien del Valencia va a ser mi propio bien. Vamos a competir en cuatro competiciones, vamos a tener lesiones musculares y necesitamos tener opciones. Si no esta Rodrigo y se va el ultimo día de mercado, es evidente que disminuimos el potencial. ¿Hay alguno que no lo piense?¿Habría que revisar objetivos? Casi seguro que sí. Lo pienso así desde el análisis más profundo de la situación, y eso no es una falta de respeto, ni que me quejo.»

1 de septiembre: «El análisis del área deportiva era traer un jugador polivalente de medio campo que pudiera jugar en tres o cuatro posiciones. Pusimos dos nombres encima de la mesa, Denis y Rafinha. Denis decidió irse al Celta. Nos queda Rafinha. Teníamos otras opciones de 30-40 millones de euros. No es que Marcelino, como dicen algunos erróneamente, cogió un capricho. Eran las opciones que nos daba el mercado. El entrenador entrena, nunca se me dijo que no venía para no potenciar a los jóvenes. Cara a cara no se me dijo. Intentaré que Kang In o Ferran si merecen jugar por delante de otro compañero y aumentan el potencial del equipo, van a jugar. Tengo valores y trato de ser justo espero que después de esta explicación nadie diga que un determinado nombre es un capricho del entrenador. No me muevo por eso. Soy hijo único y a lo mejor cuando era pequeño si tenía caprichos, pero tengo 54 años».