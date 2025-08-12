Los 4 jugadores de la operación salida del Valencia entrenan al margen

Pablo Lara Valencia Martes, 12 de agosto 2025, 16:02 Comenta Compartir

Con la mirada puesta en el debut liguero del próximo sábado a las 21:30 horas ante la Real Sociedad, Corberán y su plantilla han saltado a entrenar con varias novedades. Hugo Duro sigue arrastrando molestias tras el Trofeo Taronja y es duda para el encuentro. En cuanto a las incorporaciones, Santamaría y Ugrinic ya se entrenaban con el grupo, y hoy Danjuma ha completado su primera sesión en Paterna. Sin embargo, el número de descartes sigue creciendo. Al margen de Guillamón y Canós, ahora también trabajan fuera del grupo André Almeida y Fran Pérez, pendientes de que se cierren sus respectivas salidas.

El Valencia se está moviendo con fuerza en el mercado de fichajes y ya suma seis incorporaciones respecto a la pasada temporada. Con el objetivo puesto en cerrar más llegadas, a Gourlay se le están atragantando las salidas. A las ventas de Yarek, Mosquera y Germán Valera a comienzos de mercado se ha añadido la última de Cenk, cedido al Colonia. Para que haya entradas, primero debe haber salidas, y en los entrenamientos de Paterna el grupo de descartes no deja de crecer. Si al inicio de la pretemporada solo Özkacar y Guillamón estaban apartados, posteriormente se unió Canós, pese a marcar en uno de los dos primeros amistosos, gol que no fue suficiente para convencer a Corberán. Hoy, la lista ha aumentado con el portugués Almeida y el canterano Fran Pérez.

En cuanto a los dos últimos en incorporarse a la rampa de salida, la situación es llamativa. Tras varios días de rumores sobre sus posibles destinos —Almeida al Trabzonspor y Fran Pérez al Rayo Vallecano—, el club ha comunicado que ambos sufren molestias físicas, motivo por el cual han entrenado al margen del grupo. Esta versión se mantuvo también en el Trofeo Taronja, donde, aunque fueron presentados como parte de la plantilla, no disputaron minutos ni llegaron a Mestalla en el autobús del equipo. En el caso de Fran Pérez, su salida era previsible. La temporada pasada, pese a ser uno de los revulsivos más utilizados, no cumplió las expectativas: en 30 partidos no marcó ni asistió. Aun así, el Rayo Vallecano se ha lanzado a por su fichaje. Con solo un año de contrato y sin ofertas para renovar, su futuro parece decidido. Solo falta la autorización de Corberán, que no quiere desprenderse del canterano sin tener cerrado un sustituto para el banquillo. El caso de Almeida es distinto. El portugués fue uno de los habituales en los onces de Corberán y ahora espera su llegada al Trabzonspor. Las negociaciones siguen abiertas: el Valencia pide cerca de 8 millones de euros, pero el club turco no está dispuesto a alcanzar esa cifra. El tiempo dirá qué sucede con el dorsal 10.

Sobre Guillamón y Canós, la situación sigue igual: no entran en los planes de Corberán, como se ha evidenciado en la pretemporada. A diferencia de Fran y André, por ellos no han llegado ofertas. Aunque el club confía en que la situación se resuelva en las últimas semanas de mercado, Gourlay contempla la opción de intentar rescindir sus contratos.

Otras salidas pendientes

Fran Pérez, Guillamón, Canós y Almeida no son los únicos con su futuro en el aire en el Valencia. En la lista de posibles salidas también está Dimitrievski, que sigue atrayendo el interés de varios clubes y cuya marcha cuenta con el visto bueno tanto del jugador como de la entidad. La incógnita sigue siendo Cömert: el defensa turco, que ha participado en los partidos de pretemporada y continúa entrenando a las órdenes de Corberán, se perfila como cuarto central si no se concreta su salida, aunque no es la operación más urgente que el club debe resolver.