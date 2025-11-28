Jesús Vázquez permanece como la única baja de los entrenamientos del Valencia El lateral tampoco ha estado disponible en la vuelta a trabajo en Paterna, pero su disponibilidad de cara al partido contra el Rayo Vallecano no parece peligrar

Eric Martín Valencia Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:25 | Actualizado 12:36h. Comenta Compartir

Tras un día de descanso estipulado por el técnico Carlos Corberán, el Valencia CF ha regresado a los entrenamientos este mismo viernes. Desde las 10:30 horas, el equipo ha vuelto a ejercitarse prácticamente al completo en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Paterna.

La única ausencia sonada, además de la ya sabida de Diakhaby, con la que ha contado la plantilla es la de Jesús Vázquez. El lateral, aquejado de unas molestias físicas en el tobillo durante las últimas sesiones, todavía ha permanecido al margen, si bien no reviste un problema de mayor magnitud.

Se prevé que de cara a las sesiones del fin de semana ya pueda ejercitarse al mismo ritmo que el de sus compañeros. Por ello, si no surgen contratiempos o se resiente en estas últimas sesiones de la presente semana, el futbolista formará parte de la expedición que compita el lunes por los tres puntos en el estadio de Vallecas (21 horas).

Mientras tanto, su puesto ha sido cubierto por Marcos Navarro, también lateral zurdo, que está cuajando un buen papel con el Valencia Mestalla después de su regreso al club tras militar en el Levante. Por su parte, Diakhaby continúa con su recuperación y aún tiende a demorarse algunas fechas más.