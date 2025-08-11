Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere ahogado un hombre de 88 en una playa de Oropesa
Javi Guerra, tras marcar su segundo gol al Torino en el Trofeu Taronja. Iván Arlandis

Javi Guerra: «El escudo del Valencia marca mucho. Lo sientes desde dentro y estoy contento de seguir aquí»

El canterano habla de su renovación hasta 2029 y de su doblete ante el Torino en el Trofeu Taronja

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Lunes, 11 de agosto 2025, 13:48

Javi Guerra es el hombre del momento en el Valencia. Y es que vivió un fin de semana de ensueño, en el que el de ... Gilet firmó su renovación hasta 2029, la cual además pudo celebrar de la mejor manera, con un doblete en el Trofeu Taronja ante el Torino con el que demostró su calidad y valía. «Feliz porque es lo que quería, seguir en el club. Creo que también me lo he ganado y espero que sea una gran temporada para todos y podamos conseguir cosas bonitas. Para la gente de aquí, de Valencia, que somos canteranos, el escudo del club marca mucho más. Lo sientes desde dentro y estoy contento de seguir aquí y de seguir progresando», dice el propio Guerra en unas declaraciones a los medios oficiales del club.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Uno de los fallecidos en el accidente de avioneta en Requena es hijo de un exconseller de Hacienda
  2. 2

    De icono de la paella a parking de caravanas con piscina
  3. 3 La serie que ha fascinado a Arturo Pérez-Reverte: «Son 10 capítulos que se me han hecho cortos»
  4. 4 Uno de los fallecidos en el accidente de avioneta en Requena es hijo de un exconseller de Hacienda
  5. 5

    Las fisuras en el robo del reloj de Calatrava
  6. 6 Una brillante bola de fuego cruza el cielo de Valencia a miles de kilómetros por hora
  7. 7

    El Valencia busca ahora un nueve rematador que compita con Hugo Duro
  8. 8

    La Diputación se plantea ya apartar a Ninet de la subdirección del MuVIM tras no acreditar que es licenciada
  9. 9 Mario Vaquerizo la lía con su pregón en un municipio de la Comunitat: «Bochornoso espectáculo»
  10. 10 La localidad valenciana que ha dormido este domingo a 8 grados en pleno agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Javi Guerra: «El escudo del Valencia marca mucho. Lo sientes desde dentro y estoy contento de seguir aquí»

Javi Guerra: «El escudo del Valencia marca mucho. Lo sientes desde dentro y estoy contento de seguir aquí»