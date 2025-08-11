Javi Guerra: «El escudo del Valencia marca mucho. Lo sientes desde dentro y estoy contento de seguir aquí»

Javi Guerra es el hombre del momento en el Valencia. Y es que vivió un fin de semana de ensueño, en el que el de ... Gilet firmó su renovación hasta 2029, la cual además pudo celebrar de la mejor manera, con un doblete en el Trofeu Taronja ante el Torino con el que demostró su calidad y valía. «Feliz porque es lo que quería, seguir en el club. Creo que también me lo he ganado y espero que sea una gran temporada para todos y podamos conseguir cosas bonitas. Para la gente de aquí, de Valencia, que somos canteranos, el escudo del club marca mucho más. Lo sientes desde dentro y estoy contento de seguir aquí y de seguir progresando», dice el propio Guerra en unas declaraciones a los medios oficiales del club.

«Siempre he tenido el sueño de jugar en Primera, y por suerte pudo ser con el Valencia. Soy de Valencia, canterano, y me encuentro bien, con confianza. Siento que tengo un gran peso en el equipo y que estoy dando ese rendimiento que busca el míster y el grupo. Estoy contento de poder seguir aquí y seguir ayudando», añade el mediocentro blanquinegro, que piensa que la clave está en recuperar la buena línea de la segunda vuelta del curso pasado. «No empezamos la temporada como todos queríamos, pero el equipo cambió radicalmente el chip. Llegaron las buenas sensaciones, tanto a nivel colectivo como individual», afirma Guerra.

La llegada de Carlos Corberán al banquillo del Valencia ha mejorado el rendimiento del jugador. «Desde que llegó, me dio esa confianza que me vino muy bien. Me solté más y llegaron buenas actuaciones. Creo que le devolví esa confianza con un buen rendimiento», comenta sobre su técnico, que le ha potenciado con un rol más ofensivo: «En pretemporada no tenía buenas sensaciones, pero esta renovación me ha sentado muy bien: fue renovar y marcar dos goles, algo que creo que nunca había hecho. Espero no haberlos agotado y poder marcar más durante la temporada».

Finalmente, Guerra concluye con un mensaje para la afición: «Que vengan a apoyarnos, porque son una parte muy importante del equipo y de nuestro rendimiento, sobre todo aquí en Mestalla. Los datos hablan por sí mismos: la gente que viene al estadio es impresionante y todo lo bueno siempre es bienvenido. Por parte de la afición, que sigan animando y ayudando como siempre, y por nuestra parte, intentar dejarlo todo y dar muchas alegrías».