El inesperado debut de Mamardashvili en la Champions League El portero georgiano afrontó con el Liverpool su primer partido en competición continental, tras la lesión de Alisson Becker

Eric Martín Valencia Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:46 Comenta Compartir

Puesta de largo para Giorgi Mamardashvili en una competición que todos desean jugar. Poner en boca de cualquiera dos simples palabras como Champions League, ya es un hecho que impone. En algún momento, un futbolista quiere ser partícipe de disfrutar un día así. Y anoche, tras las actuaciones estelares durante los últimos años con el Valencia CF, llegó ese momento para el georgiano.

No fue en el estadio de Anfield. En esta segunda jornada de una ampliada fase de liguilla, el Liverpool afrontaba la visita al RAMS Park, recinto donde juega el Galatasaray. Mamardashvili tampoco pudo sentir en sus carnes las emociones que supone escuchar el himno de la Champions League al ser uno de los 22 jugadores que saltan de inicio al terreno de juego de inicio. Pero peso a ambos ingredientes citados, el arquero sí gozó de algunos minutos durante la segunda parte del partido en Turquía.

Tampoco fue mediante la situación que él hubiese deseado. Lo que para él suponía una buena noticia, se debía a un contratiempo de su compañero bajo palos. Una lesión de Alisson Becker poco antes de cumplirse la hora de juego le obligó a hacer un calentamiento express para calzarse las botas y ajustarse los guantes con tal de ayudar al Liverpool.

Mamardashvili salió con un 1-0 en contra en el marcador. En ese tiempo restante, no encajó ningún gol, por lo que saldría satisfecho a nivel individual. Bien es cierto que tampoco le forzaron a realizar ninguna parada y únicamente tuvo que actuar en la salida de un balón dividido. Lamentablemente para los intereses colectivos, los ingleses tampoco pudieron solventar la papeleta y confirmaron la primera derrota en Europa en una jornada accidentada por los percances físicos.

Este encuentro no suponía el estreno oficial de Mamardashvili con el Liverpool. Lo era en la competición europea, pero no a nivel doméstico. Arne Slot le dio el puesto para el partido de la EFL Cup, saldado con triunfo por 2-1 contra el Southampton. Ahora, con la citada lesión de Alisson Becker y a falta de conocer su diagnóstico preciso, el georgiano apunta a seguir compitiendo de seguido durante algunos encuentros más.