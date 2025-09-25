Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La Justicia francesa condena a 5 años de prisión a Sarkozy en el caso de financiación libia de su campaña de 2007
Társilo PIles, antiguo presidente de la Fundación del Valencia. DAMIÁN TORRES

La Generalitat insiste en la legalidad del aval a Valencia, Elche y Hércules

El IVF emite un comunicado tras la intención de la Unión Europea de reabrir la investigación sobre un caso que afecta a los tres clubes valencianos

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:28

Si es una cuestión en el que se vuelven a mezclar los colores políticos de unos y de otros es algo que el tiempo lo ... acabará diciendo pero de momento, y respecto a la reapertura por parte de la Unión Europea de la investigación sobre el aval que en su día prestó el Instituto Valenciano de Finanzas a Valencia, Elche y Hércules, la postura parece bastante clara. La Generalitat reitera que todo el proceso se hizo de manera legal. Y lo ha hecho a través de un comunicado que esta misma mañana ha emitido el propio IVF en el que explica entre otros puntos cuál es su posicionamiento sobre este asunto que parecía totalmente archivado y finiquitado. «Desde el IVF reafirmamos nuestro convencimiento en que la actuación de esta entidad en la concesión de los avales a las fundaciones de los clubs de futbol de nuestra comunidad, se realizó dentro de la legalidad y de los procedimientos y condiciones habituales en aquel momento», argumenta.

