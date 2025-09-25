La Generalitat insiste en la legalidad del aval a Valencia, Elche y Hércules

Si es una cuestión en el que se vuelven a mezclar los colores políticos de unos y de otros es algo que el tiempo lo ... acabará diciendo pero de momento, y respecto a la reapertura por parte de la Unión Europea de la investigación sobre el aval que en su día prestó el Instituto Valenciano de Finanzas a Valencia, Elche y Hércules, la postura parece bastante clara. La Generalitat reitera que todo el proceso se hizo de manera legal. Y lo ha hecho a través de un comunicado que esta misma mañana ha emitido el propio IVF en el que explica entre otros puntos cuál es su posicionamiento sobre este asunto que parecía totalmente archivado y finiquitado. «Desde el IVF reafirmamos nuestro convencimiento en que la actuación de esta entidad en la concesión de los avales a las fundaciones de los clubs de futbol de nuestra comunidad, se realizó dentro de la legalidad y de los procedimientos y condiciones habituales en aquel momento», argumenta.

¿Qué opinan los clubes? De momento no hay ninguna versión oficial sobre este asunto, en parte porque como asegura por ejemplo el Valencia, no se ha recibido ninguna notificación oficial al respecto de la postura de la propia Unión Europea. Sí ha habido en cambio un contacto entre el IVF y los propios clubes afectados para requerirles la información que se ha vuelto a solicitar desde Bruselas. No obstante, sorpresa fue en cualquier caso la reacción que hubo en el momento de recibir esta llamada ya que se creía que esa cuestión estaba totalmente enterrada y resuelta.

Hay que recordar que en el caso del Valencia en concreto, el préstamo de la antigua Bancaja a la Fundación que entonces presidía Társilo Piles, se hizo para cubrir la ampliación de capital de 92 millones y fue el IVF el que se presentó como avalista ante el banco. El problema es que la Fundación no pudo hacer frente lógicamente ni al pago de los intereses ni a la devolución del crédito, por lo que la situación terminó obligando a salir al mercado a vender el club antes de arrastrar a la propia Generalitat.

Este es el comunicado que el Instituto Valenciano de Finanzas ha emitido para explicar este tema de los avales que ya en su día supusieron un quebradero de cabeza. Especialmente en el caso del Valencia, ya que un pellizco del pago de Peter Lim a la Fundación por las acciones estaba condicionada a la resolución del caso.

«Con fecha 18 de julio de 2025 la Comisión Europea ha remitido escrito dirigido a las autoridades españolas a través del cual se notifica la reapertura del proceso de investigación en relación a los avales prestados por el IVF a favor de tres clubes de futbol de la Comunitat Valenciana: el Valencia Club de Fútbol SAD, el Hércules Club de Fútbol SAD, y el Elche Club de Fútbol SAD.

La Comisión Europea solicita nueva documentación para realizar una nueva evaluación, requiriendo información adicional y más detallada a las autoridades españolas (especialmente a la Generalitat Valenciana y al IVF). Se les ha pedido que faciliten la documentación solicitada antes del 30 de septiembre.

La apertura de un nuevo procedimiento de investigación por parte de la Comisión Europea en relación con estas operaciones será atendida con la máxima diligencia y transparencia por parte del IVF, quien ya ha mantenido los primeros contactos con miembros de estos clubes para trasladarles la petición recibida por parte de la Comisión e instarles a colaborar en pro de una pronta resolución de este nuevo procedimiento.

Como no puede ser de otra manera, desde el IVF manifestamos nuestra plena disposición a colaborar con la Comisión Europea, facilitando toda la información y documentación requiera con total transparencia. Asimismo, desde el IVF reafirmamos nuestro convencimiento en que la actuación de esta entidad en la concesión de los avales a las fundaciones de los clubs de futbol de nuestra comunidad, se realizó dentro de la legalidad y de los procedimientos y condiciones habituales en aquel momento.

El IVF pondrá a disposición de los órganos europeos todos los datos, documentos y antecedentes necesarios para esclarecer los hechos objeto de análisis y poder contribuir así a la resolución de este procedimiento en un clima de máxima colaboración y respeto a las decisiones de los órganos europeos.

El Instituto Valenciano de Finanzas quiere trasladar su respaldo a los clubes valencianos, y su confianza en que esta investigación tenga una resolución favorable para los intereses de estas entidades que conforman una parte tan importante para el patrimonio deportivo y cultural de la Comunitat Valenciana«.