José Luis Gayà, durante el partido contra el Real Madrid.

José Luis Gayà, durante el partido contra el Real Madrid. EP

Gayà: «Este año también vamos a dar la vuelta a la situación»

El capitán del Valencia lamenta «la dinámica negativa» del equipo pero destaca que en la segunda parte ha habido una mejoría: «Nos hemos juntado más»

Alberto Martínez de la Calle

Alberto Martínez de la Calle

Valencia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:45

Seis jornadas consecutivas sin conocer la victoria colocan al Valencia en una situación delicadísima. Preocupante. La goleada sufrida este domingo en el Santiago Bernabéu ... evidencia las carencias del conjunto blanquinegro. Su capitán, José Luis Gayà, asume las dificultades que está teniendo el equipo para despegar, aunque ha querido apelar a la reacción de la temporada pasada para lanzar un mensaje esperanzador.

