Gayà: «Este año también vamos a dar la vuelta a la situación»
El capitán del Valencia lamenta «la dinámica negativa» del equipo pero destaca que en la segunda parte ha habido una mejoría: «Nos hemos juntado más»
Valencia
Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:45
Seis jornadas consecutivas sin conocer la victoria colocan al Valencia en una situación delicadísima. Preocupante. La goleada sufrida este domingo en el Santiago Bernabéu ... evidencia las carencias del conjunto blanquinegro. Su capitán, José Luis Gayà, asume las dificultades que está teniendo el equipo para despegar, aunque ha querido apelar a la reacción de la temporada pasada para lanzar un mensaje esperanzador.
«Es un resultado complicado. Llevamos una dinámica negativa. Pero el año pasado ya demostramos que fuimos capaces de dar la vuelta a la situación y estoy convencido de que este año lo vamos a volver a hacer», ha comentado Gayà en declaraciones a Movistar + después del encuentro.
El Real Madrid ha arrollado al Valencia, aunque Gayà se encomienda a la leve mejoría mostrada después del descanso. Los de Xabi Alonso han levantado el pie del acelerador. «En la segunda parte nos hemos ayudado más. En la primera hemos estado indefinidos. Cuando nos hemos juntado más, hemos concedido menos ocasiones claras y la sensación ha sido diferente. En la primera parte nos han generado más peligro y los penaltis», ha concluido el lateral zurdo blanquinegro.
