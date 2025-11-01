Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Real Madrid 4 - Valencia CF 0

Duele ver a este Valencia

El equipo, bronco muchos años, huye de competir y Corberán ya genera dudas | Un penalti dudoso por mano de Tárrega desata la locura del Real Madrid y deja hundidos a los de Mestalla en puestos de descenso

Pedro M. Campos Dubón

Pedro M. Campos Dubón

Valencia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:59

Ni las ayudas arbitrales al Real Madrid ni zarandajas. El Valencia es un equipo insignificante al lado del ocupante del Santiago Bernabéu. Casi de Primera ... a Segunda División de diferencia Y el camino hacia esta sinrazón se abre cada vez más visto el ínfimo nivel del conjunto de Corberán sobre el tapete. Y decir conjunto de Corberán empieza a sonar arbitrario porque el actual Valencia ni tiene estilo ni la marca de un entrenador. Parece que si la inteligencia artificial tomara decisiones nada cambiaría a lo visto durante los partidos. Porque el choque de ayer no ha sido un caso único. Ocurrió en Mestalla contra el Villarreal y también ante clubes que en otras épocas salivaban admirando a los blanquinegros. A los aficionados les duele ver a este Valencia, tan impotente, tan pequeño. Da pena (capítulo II) porque así definimos en este mismo espacio al equipo frente al del añorado Marcelino. Porque si no dispones de futbolistas de parecido nivel al rival, al menos hazte fuerte con alguna virtud. El Valencia siempre fue bronco (y copero), y en algunas épocas lo aderezó con la magia de Aimar, Fernando, Kempes o Claramunt. Pero si alguna vez el estilo se quebró, por lo menos el orgullo se extendía. Ahora parece que les da igual. Y eso molesta. Porque el Valencia se hunde en la tabla. Está claro que el partido contra el Real Madrid no es de esos que apuntas para tener los tres puntos claros, pero, claro, llegaba con una necesidad imperiosa. Y las jornadas pasan. Y ahora llega el Betis. Y después el derbi contra el Levante. La vida no es fácil y si los rivales se van alejando, cada vez será más complicado ver la luz. Pero estén todos tranquilos porque Ron Gourlay, el todopoderoso CEO de fútbol del Valencia, dijo que cuando se alce el nuevo estadio llegará ese equipo que vuelva a Europa. Veremos en 2027 dónde está este club. Gracias, Peter Lim.

