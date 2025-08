El Fair Play del Valencia está al límite

Juan Carlos Villena Valencia Martes, 5 de agosto 2025, 00:29 Comenta Compartir

Cuando el Club León rompió la negociación con el Valencia por el traspaso de Nicolás Fonseca, al no aceptar el margen que le pedía ... el club de Mestalla, se encendió una virtual luz roja en el mercado de fichajes para el equipo de Carlos Corberán. Ese tiempo requerido era un espejo del Fair Play, en forma de foto fija tras cerrar el ejercicio contable de la pasada temporada tras el pago de impuestos a 31 de julio. Con el club tratando de cerrar también a un delantero referencia tras la marcha de Sadiq para que compita con Hugo Duro, el actual límite salarial si no se produce ninguna salida marca que al Valencia no le caben dos operaciones que supongan un mínimo traspaso en la horquilla de la negociación con el mediocentro uruguayo, que estaba entre 3-5 millones. Cabe un operación de ese estilo y apretar con las cesiones. Eso, o conseguir margen con la venta de activos que sean gravosos en salario o amortización. Ahí, los dos más señalados con Cenk y Hugo Guillamón. Los dos, junto a Canós, no han viajado con el resto de sus compañeros al pequeño stage que están realizando en la provincia de Girona.

Con Corberán guardando silencio en todo el verano, se repetirá si no hay un giro inesperado lo mismo que ocurrió con Rubén Baraja el pasado año. Es decir, que la primera vez que hable el técnico de Cheste sea por obligación. La que marca en este caso LaLiga como máximo para el viernes 15 de agosto, aunque podría ser también el jueves 14 siguiendo alguna de las rutinas de Corberán el pasado curso, en la previa del debut liguero contra la Real Sociedad. En el Trofeo Naranja no está previsto que hable el entrenador. Noticia relacionada El Valencia inscribe en LaLiga a dos de sus fichajes Un buen ejemplo de todo lo explicado es lo que está sucediendo con la negociación abierta para conseguir la cesión de Iván Azón. El delantero zaragozano ya ha dado su visto bueno para venir al Valencia pero el Como está exprimiendo el pago de una cantidad por el préstamo del jugador. Hasta el momento, hay varios equipos dispuestos a pagar un mínimo de 500.000 euros para conseguir esa cesión. Uno de ellos es el Getafe de Bordalás. La entidad valencianista, de momento, no se compromete a una cantidad mínima y sigue negociando con cláusulas de opciones de compra no vinculantes. El caso recuerda a lo ocurrido en 2024 con Bryan Zaragoza, donde la negativa de Singapur a pagar 250.000 euros al Bayern en concepto de cesión llevaron al jugador a marcharse cedido a Osasuna. De momento, lo que sí que realizó este lunes por la mañana el Valencia fue la inscripción en LaLiga de José Copete, de momento el único jugador que ha llegado en el mercado tras el pago de un traspaso, y Julen Agirrezabala, que está dispuesto a hacerse con el puesto de titular en la portería, y por la tarde a Dani Raba, puesto que con el actual límite salarial cabe el registro del único goleador tras jugada de la pretemporada. De momento, tras un viaje de Singapur donde Corberán recibió la información de que una parte de lo recaudado iba a ser invertido en fichajes, Meriton está cumpliendo a día de hoy el compromiso si se refería al 14%. Es la cantidad que se ha invertido de lo recibido en conceptos fijos de los traspasos de Mosquera y Yarek, 25 millones, con la llegada de Copete. La venta de Almeida, pretendido por el Trabzonspor, puede ser una vía para ganar Fair Play. Al Valencia le queda por amortizar del portugués 3,2 millones con lo que toda venta que supere esa cifra irá para el límite salarial.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión