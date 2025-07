El Fair Play del Valencia tumba el fichaje de Fonseca

El partido más importante que disputó este martes el Valencia no fue en Tarragona sino en los despachos. A buen seguro que Ron Gourlay, el ... nuevo CEO del club puesto por Peter Lim, ya ha hecho a estas alturas un curso acelerado de Fair Play financiero. Si es así, sabrá que el equipo que está a su cargo está obligado a hacer encaje de bolillos cada mercado, mientras no cambie el actual proyecto que lleva cinco años sin ingresos por competiciones europeas y con un máximo accionista que ha cerrado el grifo a la inyección de liquidez. Las dos formas más rápidas para aumentar el límite del gasto de plantilla.

El último ejemplo ha llegado con la negociación para intentar cerrar el fichaje de Nicolás Fonseca. La entidad de Mestalla estaba dispuesta a llegar a los 4 millones para hacerse con los servicios del uruguayo pero necesitaba tiempo porque, con la búsqueda de un delantero referencia que tiene todos los visos de ser la operación más importante del mercado, a estas alturas no le cabían esos dos fichajes en su margen salarial. El Club León quería cerrar ya el traspaso y se negó a dar ese margen. Operación rota. A día de hoy, puesto que el verano es largo y si algo ha quedado claro es que Fonseca quiere dar el salto para jugar la liga española.

El Valencia terminó la pasada temporada, a 30 de junio, con un margen de Fair Play positivo cercano a los 12 millones. A partir de ahí, hay que hacer las sumas y restas de cada curso. Las ventas de Yarek y Mosquera, con una suma de 25 millones fijos, no han subido el límite salarial para el actual mercado porque se produjeron con la temporada contable 25-26 ya en marcha pero sí que acercan el objetivo. Si el Valencia supera los 30 millones en ventas netas, las de los centrales lo son al ser canteranos, sí que comenzaría a computar en positivo para el límite salarial. A esos 12 millones iniciales, la entidad valencianista debe descontar los sueldos y amortización de Cenk y Cömert, tras regresar de sus cesiones en el Valladolid, el sueldo de Dani Raba, el de Agirrezabala, el de Copete y la amortización esta temporada del central, que son 875.000 euros. Ahí es donde ya no le caben dos operaciones con pago de traspaso a la entidad de Peter Lim. En el caso de Fonseca, si se hubiera cerrado un pase por 4 millones y otros tantos de contrato, habría que restar 1 millón de amortización más el sueldo del futbolista esta temporada. Todo ese montante no dejaba margen, a día de hoy, para el delantero que está buscando la dirección deportiva y que es una de las peticiones de Corberán.

Una forma de ganar Fair Play, además de vender jugadores, es desprenderse de fichas altas o que sumen amortización. Esa es una de las razones que hacen que el Valencia busque una salida a los tres descartes del técnico de Cheste y que no viajaron con el equipo para el amistoso frente al Olympique de Marsella en Tarragona. Entre Cenk, Canós y Guillamón se liberarían unos 6 millones de euros para el Fair Play. Sin ellos, sí que se podría haber cerrado la operación Fonseca.

Con la opción del uruguayo descartada hasta nuevo orden, en la entidad valencianista entienden que después de todo lo ocurrido si avanza el mercado y no se ha encontrado una opción que mejore al jugador del Club León y se mejora el margen del Fair Play es una negociación que podría volver a abrirse puesto que le deseo del futbolista era venir a jugar a Mestalla, ya se han abierto otros perfiles. El que más gusta a Corberán, desde el primer momento, es el más complicado. Por el nivel del futbolista y por uno de los aspectos clave en el bajo límite salarial que tienen ahora mismo el conjunto valencianista; la falta de competiciones europeas. Lesley Ugochukwu, propiedad del Chelsea y que jugó cedido el pasado curso en el Southampton, es una debilidad del técnico de Cheste. El francés disputó 31 partidos la pasada temporada, es decir fue una pieza clave, marcó tres goles y disputó más de 2.000 minutos. un total de 31 partidos. A sus 21 años, es un jugador en proyección pero que tiene un punto prohibitivo para el actual Valencia, que es su ficha. El Southampton no tuvo problemas en hacerse cargo de su ficha íntegra durante un curso, que al cambio son 2,5 millones de euros netos. Una cantidad que está fuera de mercado para el proyecto de Meriton. Corona deberá peinar el mercado.