Un exvalencianista será el nuevo entrenador del equipo del amigo de Peter Lim

El fútbol da muchas vueltas y no solo en España en particular o en Europa en general. Es un deporte global que se juega en todos los continentes, lo que da oportunidades hasta en el rincón más recóndito del planeta. Y si no, que se lo digan a los hasta catorce futbolistas españoles que militan actualmente en el Johor Darul Ta'zim FC de la Liga de Malasia.

Les sonará el nombre, seguro, puesto que es el equipo del Príncipe de Johor, el empresario asiático que es un gran amigo de Peter Lim y que en repetidas ocasiones se le ha relacionado con una posible compra del Valencia. En su equipo tiene a varios exvalencianistas, como Samu Castillejo o Jonathan Viera, además de nombres conocidos del fútbol nacional como Jesé, Natxo Insa, Roque Mesa, Jordi Amat o Álvaro González.

Y a partir de este verano, tendrán a un entrenador español con pasado en el Valencia. Se trata de Xisco Muñoz, integrante de la plantilla blanquinegra que ganó el doblete en la temporada 2003-04. El manacorí de 44 años firma como nuevo entrenador del Johor Darul Ta'zim FC. Desde su retirada como jugador en 2016, carrera en la que defendió colores como los del Valencia, el Recreativo, el Tenerife, el Betis, el Levante, el Dinamo Tbilisi o el Nàstic, emprendió el rumbo a los banquillos.

Comenzó precisamente en Tarragona nada más colgar las botas, como asistente. Su primera oportunidad al mando de un banquillo le llegó en Georgia, en el mismo equipo en el que había jugado, el Dinamo Tbilisi. También ha dirigido al Watford, al Huesca, al Anorthosis, al Sheffield Wednesday y al Dunajska Streda. Ahora, tendrá la oportunidad de ser el mandamás de uno de los equipos con más dinero de Asia.