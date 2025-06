El Valencia quiere renovar a Mosquera ante los cantos de sirena del Inter de Milán

Cristhian Mosquera es uno de los futbolistas más codiciados del mercado de verano. El jugador del Valencia se ha confirmado como uno de los ... mejores centrales jóvenes de la Liga y como premio disputará el Europeo sub-21 con la selección española. A sus 20 años, aunque cumplirá los 21 a finales de junio, el defensor hispano-colombiano ha disputado 41 partidos oficiales con el Valencia esta temporada, anotando un gol.

Con un valor de mercado de 30 milones de euros, según el portal especializado Transfermarkt, es el jugador más valioso de la plantilla que dirige Carlos Corberán, motivo por el cual tiene a varios grandes de Europa detrás suya. Eso sí, el jugador acaba contrato en 2026 y todo parecía dirigido a una venta este verano para recaudar buenos ingresos en Mestalla antes de que el futbolista pudiera marcharse libre.

Los cantos de sirena del RB Leipzig sobrevolaban la Avenida de Suecia, ya que se ha hablado en repetidas ocasiones de una oferta que rondaría los 20 millones de euros para unirse al conjunto alemán. Ahora, según informa el reputado periodista italiano Gianluca Di Marzio, que suele ser muy fiable en rumores de mercado, el Inter de Milán se ha unido a la carrera para firmar a Cristhian Mosquera, en la que también están el Napoli o la Juventus.

No obstante, el Valencia sabe del diamante que tiene entre sus manos y no lo quiere dejar escapar, especialmente Ron Gourlay. El nuevo CEO de fútbol del club se ha propuesto renovar al jugador, que había rechazado las últimas propuestas que habían sido presentadas por la entidad blanquinegra, al no satisfacer su deseo de un proyecto ambicioso que pelee por Europa. Cristhian Mosquera no quiere seguir luchando por no descender, pero si la llegada de Ron Gourlay promete un cambio de objetivos, estaría dispuesto a quedarse en el Valencia.

Es por eso que estos próximos días se llevará a cabo un último intento para conseguir la renovación del central. El Valencia, el jugador y su agente se reunirán para tratar de llegar a un acuerdo que mantenga al futbolista en la que ha sido su casa desde el fútbol formativo, con el objetivo de prolongar su vinculación contractual más allá del 2026, que es cuando acaba ahora mismo, protegiéndole de los intereses del mercado y buscando subir la cláusula de rescisión, lo que provocaría un mayor ingreso futuro en caso de venta.