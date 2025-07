El extremo que casi fichó por el Valencia firmará con el Celta

Uno de los extremos más codiciados de LaLiga ya tiene nuevo destino. Bryan Zaragoza, tras una destacada temporada en Osasuna, había despertado el interés de ... numerosos clubes españoles. Finalmente, el extremo andaluz jugará en Vigo. Tras varias semanas de negociaciones intensas con el Bayern de Múnich, y con la operación cerca de fracasar en varios momentos, el acuerdo se cerró, y el andaluz jugará cedido bajo las órdenes de Claudio Giráldez.

El joven futbolista malagueño, de 23 años, sigue encadenando cesiones en su carrera. Tras explotar en el Granada, especialmente gracias a un memorable partido ante el FC Barcelona en el que firmó un doblete, Bryan Zaragoza despertó el interés de varios de los grandes clubes europeos. El más rápido en actuar fue el Bayern de Múnich, que tres meses después de aquella actuación se hizo con sus servicios por 17 millones de euros, firmando un contrato hasta 2029. Con la Bundesliga en plena disputa con el Bayer Leverkusen, el conjunto bávaro decidió incorporarlo en el mercado invernal. Sin embargo, tras media temporada bajo las órdenes de Thomas Tuchel, el extremo español no logró dar el salto esperado. Solo participó en siete encuentros oficiales, sin anotar ni asistir, y con muy poco protagonismo. La escasa confianza de los entrenadores, sumada a la difícil adaptación al país, al idioma y al entorno del club, llevó a ambas partes a buscar una salida en forma de cesión. El recuerdo de sus grandes actuaciones en el Nuevo Los Cármenes reavivó el interés de varios equipos de LaLiga. Media competición se interesó en su incorporación, pero fue Osasuna quien finalmente se llevó la cesión, superando propuestas como la del Valencia. La temporada pasada, Bryan Zaragoza logró enamorar a la afición rojilla con su velocidad por banda, su sacrificio, lucha constante y detalles de calidad que aportaron al buen rendimiento colectivo. No obstante, el final de campaña fue complicado para el jugador, que estuvo tres meses de baja por lesión, perdiéndose el tramo decisivo del curso.

Finalizada su cesión en Pamplona, Bryan Zaragoza regresó este verano a Alemania, aunque sin muchas opciones de hacerse un hueco en el Bayern debido a las intenciones del club y a la fuerte competencia en la parcela ofensiva. Así, una vuelta a España se presentaba como la mejor alternativa. El conjunto bávaro no deseaba retenerlo y buscaba recuperar parte de los millones invertidos en el extremo malagueño. Pese al interés del FC Barcelona, que llegó a valorar seriamente su fichaje, finalmente la operación no prosperó, ya que el club catalán optó por la incorporación de Marcus Rashford. Con otras propuestas atractivas en LaLiga, como las del Villarreal o el Rayo Vallecano, Zaragoza ha elegido al Celta de Vigo como su próximo destino. Tras una brillante temporada en la que lograron el regreso a la Europa League, los de Claudio Giráldez contarán con un refuerzo de lujo. La necesidad de incorporar un extremo se había intensificado tras la venta definitiva de Jørgen Strand Larsen y Fer López al Wolverhampton, ambos por una suma total de 50 millones de euros, además de la salida libre de Alfon al Sevilla. Bryan Zaragoza aterriza en Vigo con el estatus de joven promesa y con el objetivo de revivir las sensaciones que lo llevaron a brillar en el Granada y a hacerse un hueco en el panorama internacional. La operación, según adelantó Faro de Vigo, se ha cerrado en forma de cesión por una temporada, con una compensación económica no revelada y una opción de compra no obligatoria a favor del club gallego.

El casi fichaje por el Valencia

Uno de los equipos en los que estuvo cerca de recalar Bryan Zaragoza fue el Valencia. Tras no destacar en la media temporada que disputó con el Bayern de Múnich, el conjunto de Mestalla fue uno de los clubes que más pujaron por el extremo internacional con España. Una diferencia de apenas 250.000 euros impidió que los aficionados valencianistas pudieran disfrutar del malagueño la pasada temporada. Peter Lim no lo vio claro y optó por incorporar a Luis Rioja y cerrar la cesión de Iván Jaime. Bryan Zaragoza es uno de esos nombres con los que Mestalla soñó, pero que nunca llegó a alentar.