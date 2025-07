Borja Iglesias vería con buenos ojos fichar por el Valencia

El Valencia necesita un delantero más. Eso es así. La falta de gol en el segundo partido, en la tarde de ayer ante el Leganés ... , evidencia claramente que o se traen más fichajes con un perfil ofensivo, o el futuro de los de Mestalla está abocado a volver a pelear por la permanencia. Hugo Duro está solo ante el peligro y no puede encargarse él únicamente de todo el peso goleador de todo un Valencia CF. El punta madrileño necesita una pareja de baile que le facilite las cosas, que pueda, aunque sea, descargar algunas responsabilidades, ya sea dar guerra a los centrales, tirar desmarques o simplemente jugar de espaldas. Pequeños detalles que pueden hacer que el '9' del equipo blanquinegro pueda volver a encontrar su mejor nivel.

En ese casting para encontrarle un acompañante a Hugo Duro, el nombre que salió a la palestra en los últimos días fue el de Borja Iglesias. A Corberán le gusta el perfil de este jugador y, en los últimos días, le pidió expresamente a Gourlay y Corona que hiciesen un esfuerzo por él. Veremos si desde Singapur dan luz verde a la operación, por la estricta política de fichajes que están manteniendo en los últimos tiempos, con jugadores a coste cero o cedidos a muy bajo coste.

El punta gallego afronta este verano un verano clave para su futuro, porque este último año, en su cesión al Celta de Vigo, el delantero de 32 años ha conseguido hasta once dianas en el equipo celeste. Además, gracias a su buen rendimiento, el equipo de Claudio Giráldez consiguió el hito de volver a quedar en puestos europeos y así disputar esta temporada que viene la Europa League. Por ahora, su futuro sigue en el aire mientras realiza la pretemporada con el Betis en el Algarve. Es más, el director deportivo del Betis, Manu Fajardo, ante el interés creciente del Valencia en estas últimas fechas, fue más que claro y tajante al ser preguntado por Borja Iglesias: «Borja está teniendo intereses en el mercado de clubes nacionales e internacionales. No voy a hablar de clubes. Lo que sí tengo claro es que el Real Betis no regala a ninguno de sus jugadores».

La prioridad de Borja Iglesias era regresar al Celta de Vigo para la próxima temporada. Sin embargo, ante el último interés que ha presentado el Valencia, el delantero gallego no vería con malos ojos recalar en Mestalla, según apunta Superdeporte. Aun así, si los blanquinegros no se terminan decidiendo si pujar por el bético, el Celta de Vigo podría tomar ventaja para hacerse con los servicios del futbolista.

Hugo Duro, sólo ante el peligro

En el Valencia, la necesidad de reforzar la delantera es evidente. Corberán cuenta solo con Hugo Duro como delantero centro puro. Aunque Dani Raba podría actuar como referencia por su calidad y físico, su posición natural es la banda. Además, el fichaje tendría un componente sentimental: pocos recuerdan que Borja Iglesias se formó en las categorías inferiores del Valencia entre 2007 y 2010, aunque no llegó a debutar con el primer equipo. Un regreso a Mestalla sería, en cierto modo, cerrar un círculo. Esta necesidad se hace más evidente porque, encima, Alberto Marí cayó lesionado en el primer encuentro y Rafa Mir y Umar Sadiq regresaron a sus equipos de origen tras su cesión en la entidad blanquinegra.