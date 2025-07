Ya es oficial: el Valencia recupera la Senyera

Pablo Lara Valencia Jueves, 24 de julio 2025, 11:10 Comenta Compartir

Ha tardado en hacerse oficial, pero ya está aquí. El Valencia ha anunciado esta mañana la que será la nueva tercera equipación que lucirá el conjunto de Mestalla durante la temporada 2025/26: la Senyera. Después de dos temporadas sin vestirla, la afición valencianista ya tiene disponible el nuevo diseño, con sus icónicas franjas amarillas y rojas, y toques azules en representación de la bandera de la Comunidad Valenciana.

No pilla de sorpresa esta nueva camiseta, no porque ya se haya vestido a lo largo de toda la historia, sino porque ya se vendía. A Valencia no ha llegado hasta hoy, pero ya se pudo ver a la venta en Puma México desde el 16 de julio, como contamos en Las Provincias. Finalmente, tras unas semanas de espera, el club confirma la vuelta de la camiseta que portaba Kempes en la mítica foto en blanco y negro de 1979 frente al Real Madrid, que supuso el comienzo de una tradición valenciana, firmada con el nombre de Senyera. De este modo, los de Corberán pasarán a la historia del Valencia como los responsables de representar la decimotercera edición de la camiseta. El diseño apuesta por la tradición y la modernidad: un acabado reconocible en el que los colores de la Senyera valenciana toman protagonismo con destellos difuminados, reflejando la modernidad e innovación impulsadas por la marca. El azul también aparece en las mangas y en el cuello redondo, además de en uno de los símbolos del sentimiento por el club: el murciélago, presente en la parte trasera del cuello. A su vez, resalta el escudo bordado, presente tanto en la primera como la segunda elástica valencianista.

En cuanto al anuncio del club, hay varios aspectos a destacar. En primer lugar, el Valencia ha lanzado un emotivo y bello vídeo bajo el lema «Terra de Valentia», en el que se resalta una frase principal: «Un movimient per a guiar-nos a tots». Esta camiseta representa tradición, orgullo de ser valenciano, satisfacción por la cultura, felicidad por pertenecer a la tierra, por la Albufera y, al igual que el resto de equipaciones de esta temporada, un sentimiento de superación, humanidad, lucha, esfuerzo, coraje y determinación: valores que nacieron del alma de todos los valencianos durante la DANA y que el club quiere trasladar tanto a la afición como a la plantilla, de cara a afrontar un nuevo año representando a la ciudad y a su gente.

Un moviment per a guiar-nos a tots 🦇@valenciacf ❎ @pumafootball — Valencia CF (@valenciacf) July 24, 2025

Por otro lado, ha llamado la atención quiénes han sido los protagonistas elegidos para vestir la equipación en su presentación al mundo. Como era de esperar, José Luis Gayà, capitán y estandarte de la entidad en los últimos años, ha sido uno de los principales rostros, acompañado de otros dos nombres destacados esta última semana: Diego López y Tárrega. Ambos, en medio de negociaciones por su renovación con el Valencia, han sido imagen de la nueva Senyera, enviando un mensaje claro: el Valencia es su prioridad. Esto llega tras unas fechas en las que ambos rechazaron la primera oferta presentada por el club. Con este anuncio, la incógnita se centra ahora en Javi Guerra. Al igual que el central y el extremo, el centrocampista también rechazó la propuesta del Valencia, mientras el Manchester United ha iniciado conversaciones con él para alcanzar un acuerdo. Su ausencia en la presentación de la nueva camiseta puede interpretarse de muchas maneras, pero lo que sí provoca es un aumento de las dudas entre los valencianistas sobre el futuro del futbolista de 22 años.