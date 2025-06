Un exjugador del Valencia narra su pesadilla en el club y con Emery: «Nos separaban, me hacía la vida imposible»

J.Zarco Valencia Miércoles, 4 de junio 2025, 18:30 Comenta Compartir

Iván Helguera pasó los últimos años de su carrera en el Valencia CF después de una larga etapa en el Real Madrid. El exjugador ha pasado por los micrófonos del pódcast 'Offsiders' y ha recordado cómo fue su paso por el club de Mestalla.

«Llegué a Valencia y muy bien, la ciudad es maravillosa y luego una afición que es dura, difícil. Ese año además fue complicado. Pero para mí lo más difícil fue llegar al Valencia del Real Madrid. Por las expectativas que había y porque por aquello que pasó con Mijatovic los valencianos con el Madrid no tienen demasiado feeling. Fue bastante complicado porque no me lo esperaba», comenzó señalando.

Helguera recordó los problemas extradeportivos que tenía el club: «Como lo pasamos tan mal cierta gente me tachaba de madridista y yo defendía al Valencia y además tenía muchas ganas. El Valencia me parecía un gran equipo pero lo pasamos muy mal a nivel entidad. Tuvimos tres presidentes, tres directos deportivos, íbamos segundos y echaron a Quique Flores. No hacíamos un fútbol magnífico pero íbamos segundos y echan a Quique Flores. Desde ahí desastre, nos salvamos de chiripa», señaló. Sin embargo, la realidad es que cuando despidieron al entrenador, el Valencia era cuarto.

No obstante, su verdadera pesadilla llegó con Emery en el banquillo: «Eso repercute mucho en los jugadores porque era una locura. Algo que tenía que haber sido maravilloso se convirtió en un año muy difícil. De hecho fue tan difícil para mí que dejé el fútbol. El año siguiente llegó Emery, yo con él era horrible, me llevaba fatal y tengo anécdotas muy malas. Creo que es un buen entrenador pero gestionando equipos y como persona es bastante complicado. Chocamos muy pronto y entre unas cosas y otras se me hizo eterno el Valencia».

Helguera también relató algunos de sus problemas con el actual ténico del Aston Villa: «Decía que me quería y pasaban los meses y jugaba contra el Portugalete en Copa. Jugué y al día siguiente no salgo a entrenar porque estaba reventado. Me decía 'por qué no sales a entrenar' y yo con 33 años. Me levantaba, nos separaban y demasiadas movidas. No sé que pretendía, demasiados encontronazos».

Sus roces no quedaban ahí: «En el vestuario yo escribía frases y una de ellas era 'cada vez que el coyote sale de la madriguera más se acerca a la peletería'. Él decía 'quién ha puesto esto' y se volvía loco. Él dijo al presidente 'o este o yo'. Yo no aguantaba más y encima me hacía la vida imposible».

El exdefensor asegura que vivió momentos muy difíciles con los aficionados: «Salí una vez del campo que perdimos con mi hijo y había gente que me quería pegar. Estábamos para bajar el equipo, me tachaban de madridista por la calle».

Fue por todo ello por lo que decidió retirarse: «Después de acabar me querían equipos pero estaba mal de la rodilla, nació mi segundo hijo y de cabeza acabé loco. Estaba tan quemado que dije no juego más».

Temas

Valencia Club de Fútbol