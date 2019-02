Estreno de lujo para Sobrino Forrest hace falta a Sobrino durante el encuentro de ayer. / aFp/aNDY BUCHANAN El delantero completa un partido brillante: marca su primer gol y da una asistencia J. CARLOS VALLDECABRES Viernes, 15 febrero 2019, 00:51

Marcelino quiso esconder la titularidad de Sobrino en la víspera dejando que Kevin Gameiro asumiera todo el protagonismo. Con los focos apuntando al francés -tanto por su buen estado de forma como por su buen expediente en la Europa League- y con el debate sobre quién lo iba a acompañar, si Cheryshev o Guedes, al final resultó que el de Daimiel (Ciudad Real) fue quien tuvo la oportunidad de salir en el once. Y no defraudó, más bien todo lo contrario. El exfutbolista del Alavés (26 años) jugó sus primeros minutos como valencianista; debutó por su parte en una competición continental; dio una asistencia para que Cheryshev marcara a placer, y para redondear la noche, marcó su primer gol con su nuevo escudo. Más no se le puede pedir a este futbolista que llegó en el mercado de invierno para ocupar el vacío -por decirlo de alguna manera- que había dejado Batshuayi.

Es curioso pero Rubén Sobrino -que costó algo menos de cinco millones de euros- necesitó 48 minutos para escribir de manera brillante su primera anotación en el expediente -incluyendo por cierto cuatro golpes entre patadas y codazos en los 37 minutos iniciales-. Batshuayi, por su parte, marcó su primer gol en el 24' del encuentro Valencia-Celta de Liga, después de 152 minutos disputados.

Pensar que Sobrino va a mejorar el bagaje que aportó Batshuayi es aplicar únicamente la lógica. Sobrino permite hacer las transiciones a la velocidad que desea Marcelino y el ejemplo fue la jugada que nació de las botas de Parejo y que permitió el 1-0. Sobrino se la dejó en bandeja para Cheryshev, que luego le devolvió el favor con el 0-2.

Esa pareja en ataque, Cheryshev-Sobrino, fue la séptima que aplicó Marcelino en lo que va de temporada. Es verdad que el Celtic fue un equipo tan tosco y burdo como el propio césped del majestuoso estadio, pero los dos delanteros dieron la sensación de aportar la movilidad y acierto. El domingo, con Rodrigo duda y Mina baja, Gameiro y Sobrino pueden hacer pareja. La octava.