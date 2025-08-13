La estrella del Athletic que se deshace en elogios hacia Julen Agirrezabala: «El Valencia se lleva un porterazo» Unai Simón valora la salida del que ha sido su compañero hasta este verano

J.Zarco Valencia Miércoles, 13 de agosto 2025, 11:43 | Actualizado 11:55h.

El Valencia CF se quedó este verano sin su portero titular Giorgi Mamardashvili pero se movió rápido en el mercado para conseguir un guardameta de garantías. El club se fijó en Julen Agirrezabala, suplente en el Athletic Club pero que había dejado grandes sensaciones en las oportunidades que ha tenido en Copa del Rey.

Precisamente, si el nuevo portero del Valencia CF no ha podido ser titular en el club vasco ha sido porque allí estaba Unai Simón, indiscutbile también en la selección española. El que ha sido hasta ahora su compañero ha hablado sobre la marcha de Agirrezabala y ha tenido grandes palabras hacia él.

«No hablé con Julen, sí hablé el día de la despedida que era mi último día de vacaciones, pero el Valencia se lleva a un gran portero, que leo en muchos sitios que si tiene que demostrar... pero Julen no tiene nada que demostrar sino disfrutar y aprender como lo hacía aquí, pero en el Athletic ya nos hizo levantar a todos una Copa del rey, jugó muchos partidos en Europa y en LALIGA también tiene mucho recorrido», ha señalado.

Más allá de su valía como jugador, Unai Simón también lo ha destacado como persona: «El Valencia se lleva a un porterazo y una gran persona, un grandísimo compañero, ojalá que lo disfrute y le vaya genial y le salga todo muy bien».

Julen Agirrezabala ya se ha convertido en indiscutible para Corberán en los partidos de pretemporada y ha dejado buenas sensaciones. Este sábado debutará en partido oficial en Mestalla ante la Real Sociedad en una temporada en la que buscará ganarse que el club ejerza la opción de compra que tiene por él.