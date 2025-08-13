La difícil situación de Jaume Doménech El portero se entrena en solitario a la espera de una oferta que le convenza, aunque no tiene opciones en Primera División

José Martí Valencia Miércoles, 13 de agosto 2025, 11:32

Todo llega a su fin. Tras 11 temporadas en la plantilla valencianista, el 'gat d'Almenara' se despidió del Valencia en la última jornada de la pasada campaña. Pero no le dice adiós a su carrera deportiva, y se sigue entrenando en solitario para estar a punto para firmar por cualquier club.

En Primera todas las puertas están cerradas. Todos los clubes, exceptuando al Levante, dan por cerrada la carpeta de la portería. El cuadro granota, sin embargo, no tiene ningún interés en firmar a Jaume como portero titular. Así las cosas, su mercado se abre en Segunda División. A sus 34 años, Jaume podría encajar en un proyecto que le permitiera ser titular con regularidad, algo que nunca consiguió en el club de su vida, el Valencia.

Informa Matteo Moretto que podría estar en la agenda del CD Mirandés. El club burgalés, tras una excelsa campaña, apenas cuenta con 12 jugadores en sus filas a menos de una semana de empezar la competición. Pero uno de ellos es Igor Nikic, portero montenegrino que ha llegado este martes a Miranda de Ebro en propiedad. Esto le podría cerrar la puerta a Jaume.

El otro club de Segunda que está buscando un portero es el Real Zaragoza. El club aragonés se ha postulado en los últimos días para firmar a Dani Cárdenas, canterano del Levante, condenado al ostracismo en el Rayo Vallecano. Pero su salida a la capital aragonesa no parece fácil. De no producirse, Jaume podría ser la bala en la recamara del león.

Siendo agente libre, Jaume Doménech es una oportunidad de mercado. Pero no lo tendrá fácil. Nunca ha salido de Valencia y se enfrenta, con 34 años, al mayor reto de su carrera deportiva. Él se sigue ejercitando al máximo nivel. Sus posibilidades no se limitan al cierre de mercado, podría firmar por un club en cualquier momento del curso.

