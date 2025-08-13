Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Reabre la última de las 18 carreteras autonómicas afectadas por la dana
Jaume Doménech, en su despedida en Mestalla LP

La difícil situación de Jaume Doménech

El portero se entrena en solitario a la espera de una oferta que le convenza, aunque no tiene opciones en Primera División

José Martí

Valencia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 11:32

Todo llega a su fin. Tras 11 temporadas en la plantilla valencianista, el 'gat d'Almenara' se despidió del Valencia en la última jornada de la pasada campaña. Pero no le dice adiós a su carrera deportiva, y se sigue entrenando en solitario para estar a punto para firmar por cualquier club.

En Primera todas las puertas están cerradas. Todos los clubes, exceptuando al Levante, dan por cerrada la carpeta de la portería. El cuadro granota, sin embargo, no tiene ningún interés en firmar a Jaume como portero titular. Así las cosas, su mercado se abre en Segunda División. A sus 34 años, Jaume podría encajar en un proyecto que le permitiera ser titular con regularidad, algo que nunca consiguió en el club de su vida, el Valencia.

Informa Matteo Moretto que podría estar en la agenda del CD Mirandés. El club burgalés, tras una excelsa campaña, apenas cuenta con 12 jugadores en sus filas a menos de una semana de empezar la competición. Pero uno de ellos es Igor Nikic, portero montenegrino que ha llegado este martes a Miranda de Ebro en propiedad. Esto le podría cerrar la puerta a Jaume.

El otro club de Segunda que está buscando un portero es el Real Zaragoza. El club aragonés se ha postulado en los últimos días para firmar a Dani Cárdenas, canterano del Levante, condenado al ostracismo en el Rayo Vallecano. Pero su salida a la capital aragonesa no parece fácil. De no producirse, Jaume podría ser la bala en la recamara del león.

Siendo agente libre, Jaume Doménech es una oportunidad de mercado. Pero no lo tendrá fácil. Nunca ha salido de Valencia y se enfrenta, con 34 años, al mayor reto de su carrera deportiva. Él se sigue ejercitando al máximo nivel. Sus posibilidades no se limitan al cierre de mercado, podría firmar por un club en cualquier momento del curso.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia
  2. 2 El nuevo centro comercial de Valencia, que será el más grande de España, cambia de manos
  3. 3 A prisión por violar a una turista en Valencia mientras sus amigos se ríen y la graban
  4. 4 Varapalo para Carlos Soler en su regreso al PSG
  5. 5

    Cuatro jóvenes que veranean en el Mareny Blau y sus mejores planes: «Conocemos cada esquina»
  6. 6 Un joven herido al ser arrollado su patinete en un paso de peatones de Valencia
  7. 7 El nuevo centro comercial de Valencia, que será el más grande de España, cambia de manos
  8. 8 Aemet mantiene un doble aviso amarillo por calor este miércoles en la Comunitat, prevé más tormentas y señala las zonas donde caerán
  9. 9 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria
  10. 10 Cierran al baño cuatro playas de Oliva por contaminación fecal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La difícil situación de Jaume Doménech

La difícil situación de Jaume Doménech