El ensayo de Corberán para el Bernabéu: Yarek y Aarons, en el once

El Valencia regresó a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Paterna este miércoles tras un día de descanso para empezar a preparar el próximo ... partido de este sábado ante el Real Madrid, que se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu a partir de las 16:15 horas. Para dicho encuentro, el equipo blanquinegro contará con las bajas seguras de Thierry Rendall por lesión y de José Luis Gayà, Dimitri Foulquier y Luis Rioja por sanción. Además, tendrá la duda hasta última hora de Iván Jaime.

La principal novedad del entrenamiento de este miércoles fue la reaparición de Mouctar Diakhaby, que el lunes se ausentó por un proceso viral. No obstante, el central guineano no termina de estar al 100% y no ha completado la sesión con el resto de sus compañeros. Esto ha forzado a que el técnico Carlos Corberán haya tenido que ensayar su probable alineación con un par de novedades inesperadas.

En el ejercicio de once contra once, el Valencia ha probado un sistema de cinco defensores, con tres centrocampistas y dos delanteros. Giorgi Mamardashvili en portería, lógicamente. Los carrileros serían Jesús Vázquez por izquierda y Max Aarons por derecha. El trío de centrales, formado por César Tárrega, Cristhian Mosquera y Yarek Gasiorowski, que tiene papeletas para ser titular ante el Real Madrid si Mouctar Diakhaby no mejora a tiempo.

En la medular, un trivote formado por Enzo Barrenechea, Javi Guerra y André Almeida, y por delante, Diego López y Umar Sadiq. En teoría, un once muy titular quitando las tres conocidas bajas por sanción. Eso sí, llama la atención la inclusión de Yarek Gasiorowksi en este ensayo de un posible once inicial para el Bernabéu, puesto que el canterano hispano-polaco lleva seis jornadas de Liga consecutivas sin jugar ni un solo minuto con el Valencia.