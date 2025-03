Max Aarons y Jesús Vázquez, en el foco tras meses de ostracismo

No hay que ser muy avispado para darse cuenta de lo que sucedió en los últimos minutos de la victoria del Valencia ante el Mallorca en Mestalla por 1-0 ... . Había tres futbolistas blanquinegros que estaban apercibidos de sanción, al estar con cuatro cartulinas amarillas en su casillero particular, por lo que si veían una más, acarrearía un partido de suspensión. Y el siguiente compromiso en el calendario valencianista es la siempre dura visita al Santiago Bernabéu contra el Real Madrid.

Es por ello que, quizá con esa perspectiva de pensar que es un partido muy difícil, era mejor decisión que Luis Rioja, José Luis Gayà y Dimitri Foulquier vieran una tarjeta ante el Mallorca para que el partido de sanción fuese el de Chamartín, uno donde no se espera que el Valencia vaya a sacar un buen resultado, y lleguen así limpios sin amenaza de sanción al tramo final de temporada contra otros rivales a los que sí se les puede meter mano, como el Sevilla, el Rayo Vallecano o el Espanyol.

Si fue por diseño o por accidente nunca se sabrá, pero lo que es a ciencia cierta es que ocurrió. Los tres vieron cartulinas y por tanto no estarán en Madrid este próximo fin de semana, lo que deja claro que habrá tres cambios obligados en la alineación titular del Valencia, que si no era por un motivo forzado como una sanción o una lesión, venía empezando a ser bastante telegrafiada con Carlos Corberán, que parece haber encontrado ya su once de gala.

La lógica invita a pensar que el puesto de Luis Rioja lo ocupará Mouctar Diakhaby, reconvirtiendo el equipo de un 4-2-3-1 a un 5-3-2, en un esquema más defensivo con tres centrales, dejando los carriles con más recorrido. Precisamente ahí tendrán protagonismo dos jugadores que apenas han tenido minutos en los últimos meses y que este sábado tendrán una oportunidad de demostrar su valía en el, seguramente, peor escenario posible.

Jesús Vázquez debería ser el sustituto de José Luis Gayà en el flanco izquierdo del Valencia. Eso sí, la diferencia de nivel y de minutos en las piernas entre ambos futbolistas es destacable. Precisamente ante el Mallorca el canterano de 22 años jugó su primer partido en casi dos meses, aunque fue algo anecdótico, ya que entró al terreno de juego con el tiempo ya cumplido, más allá del 90', y apenas disputó unos segundos hasta que el árbitro pitó el final. Jesús Vázquez no jugaba en Liga con el Valencia desde la contundente derrota por 7-1 ante el Barcelona del 26 de enero. En Copa del Rey, eso sí, disputó los 90 minutos de la otra sonrojante paliza de los culés, la del 0-5 del 6 de febrero. Desde entonces, no había tenido minutos ni como revulsivo hasta este domingo frente al Mallorca.

La última titularidad de Jesús Vázquez con el Valencia en Liga data del 13 de diciembre, todavía en 2024 y con Rubén Baraja en el banquillo. Aquel día el lateral tuvo una actuación tan poco destacable que fue sustituido al descanso, disputando únicamente 45 minutos, y eso que tenía que ser importante porque José Luis Gayà estaba lesionado. El Pipo no lo vio claro y decidió colocar a Yarek Gasiorowski en su lugar para la segunda parte, lo que no evitó la derrota en Pucela por 1-0. Desde entonces, y sin contar la Copa, apenas cuatro apariciones como revulsivo acumulando un total de 34 minutos en algo más de tres meses.

Peor incluso es el caso de Max Aarons. El lateral inglés llegó en el mercado de invierno para ocupar la vacante que dejaba el lesionado de larga duración Thierry Rendall y apenas ha tenido protagonismo. No se sabe por qué, pero Carlos Corberán no parece tener confianza en el anglosajón, que solo ha disputado dos partidos con el Valencia: media hora contra el Barça en el 7-1 liguero y el partido completo del 0-5 copero ante los azulgrana. Desde entonces, nada. Ni una entrada como revulsivo ni un cambio de esos en el añadido para perder tiempo. Siempre convocado, pero sin protagonismo.

Cuando llegue el partido del Bernabéu hará dos meses que Max Aarons no se pone la camiseta del Valencia para disputar un partido, y es posible que lo tenga que volver a hacer directamente en el once inicial. No obstante, no habría que descartar la posibilidad de que el técnico de Cheste apueste por ubicar a Fran Pérez como improvisado carrilero diestro, algo que ya ha hecho en repetidas ocasiones, debido a la falta de confianza en las prestaciones del inglés. Max Aarons no convence y menos todavía la opción de compra que tiene el club por él, de nueve millones de euros, que lógicamente, no se ejecutará, por lo que el jugador regresará al Bournemouth al finalizar su cesión en verano.